Vrzalová a Stromšík se v Ostravě chystají na obhajobu titulů

„Halu mám ráda. Baví mě v ní kroužit. Je to takové živější,“ řekla Simona Vrzalová, kterou čeká závod na 1 500 metrů a obhajuje titul. Jejími soupeřkami budou stejně jako na mítinku Czech Indoor Gala začátkem února Kristiina Mäki a Diana Mezuliániková.

Mäki drží nejlepší letošní český výkon, v Glasgowě si zaběhla osobní halový rekord 4:08,41 minuty. Vrzalová v Toruni běžela za 4:09,98.

Stromšíkovým soupeřem na 60 metrů bude Jan Veleba. V této sezoně se utkali dvakrát a vždy o jedinou setinu vyhrál Stromšík, který titul obhajuje. Pokud by však zvítězil Veleba, byl by na šedesátce s šesti triumfy nejúspěšnějším českým sprinterem historie halového mistrovství republiky.

„Český šampionát člověka vyhecuje,“ tvrdí sprinterka Klára Seidlová, která vyhrála letošní Czech Indoor Gala, když na 60 metrů vyrovnala svůj český rekord 7,23 vteřiny. Ten předchozí vytvořila v hale v pražské Stromovce.

Kde se jí běhá lépe? „Asi tady, v Ostravě, musím říct, ale i ve Stromovce je to super,“ smála se Klára Seidlová. „Šedesátka je moje srdeční záležitost.“

V Česku nemá takovou konkurenci jako v cizině. „Popravdě mi to jde lépe, když si běžím sama. To samozřejmě v konkurenci nejde, ale i v ní se musím naučit závodit. Ale holky se v Česku na mě dotahují. Musím makat víc a víc, abych si svou pozici udržela co nejdéle.“

Českou špičku budou dále zastupovat v bězích na 200 a 400 metrů Lada Vondrová a Pavel Maslák, ve výšce Michaela Hrubá, v tyči Jan Kudlička, v dálce Radek Juška a v kouli Tomáš Staněk.