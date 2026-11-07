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První vítězka po sedmi letech, nejmladší v historii. Atletkou roku je Manuel

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  23:06aktualizováno  23:14
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Halová mistryně světa v běhu na 400 metrů Lurdes Gloria Manuel ovládla anketu...

Halová mistryně světa v běhu na 400 metrů Lurdes Gloria Manuel ovládla anketu Atlet roku. | foto:  Petr Topič, MAFRA

Čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel přebírá cenu pro vítěze ankety Atlet roku.
Vítězka ankety Atlet roku Lurdes Gloria Manuel na pódiu při slavnostním...
Kladivář Volodymyr Myslyvčuk na slavnostním vyhlášení ankety Atlet roku.
Kladivář Volodymyr Myslyvčuk skončil v anketě Atlet roku na druhém místě.
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Halová mistryně světa v běhu na 400 metrů Lurdes Gloria Manuel vyhrála národní svazovou anketu Atlet roku. Zvítězila jako první žena od triumfu Zuzany Hejnové v roce 2019. Na trůnu vystřídala výškaře Jana Štefelu a v jednadvaceti letech se stala nejmladší vítězkou hlasování v samostatné české historii.

Juniorská mistryně světa z roku 2024 Manuel v hale získala světové zlato a ve venkovní sezoně se pravidelně umisťovala na medailových pozicích v Diamantové lize. Zlepšila si osobní rekord až na 49,37 sekundy. Patřila k adeptkám na medaili na mistrovství Evropy, ale po příliš rychlém začátku ve finále doběhla čtvrtá.

V nejlepší desítce Atleta roku je Manuel potřetí. V roce 2024 skončila čtvrtá, když se zároveň stala nejlepší juniorkou roku, loni díky povedené halové sezoně obsadila sedmou příčku. Tentokrát v hlasování 145 odborníků získala 1383 bodů a porazila o 322 bodů čtvrtého kladiváře mistrovství Evropy Volodymyra Myslyvčuka.

Kladivář Volodymyr Myslyvčuk skončil v anketě Atlet roku na druhém místě.

Anketu Manuel považuje za krásné shrnutí celého roku a ohlédnutí se za ním. „Líbí se mi, že si ti vybraní atleti můžou připomenout tady, jaké výkony padly. A líbí se mi, že na začátku to neukazuje jenom ty atlety, co jsou tenhle večer vyhlášeni, ale celkově ohlédnutí za tím rokem u všech,“ řekla před ceremoniálem.

Chtěla dopředu pogratulovat všem českým atletům, kteří neměli úplně lehký rok. „Bylo to dost náročné. Sama procházím tou přípravou a emocemi před závody, po závodech. Občas se to nepovede, občas ano. Vím, co všechno k tomu patří, a myslím si, že jestli tam budu stát, tak mi hlavou proběhne to, jak ten celý rok vypadal, ale nejenom za mě, ale za celkově náš český tým,“ přemítala.

Čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel přebírá cenu pro vítěze ankety Atlet roku.

Třetí skončila o dalších dvanáct bodů zpět tyčkařka Amálie Švábíková, která získala bronz na HMS a pak v úvodu letní sezony přerušila kariéru kvůli těhotenství.

Čtyřnásobný vítěz ankety z let 2021 až 2024 Jakub Vadlejch se díky pátému místu na ME protlačil na čtvrtou příčku, i když jinak měl spíše protrápenou sezonu. Za ním skončil juniorský mistr světa v běhu na 400 metrů překážek Michal Rada, který zároveň obhájil triumf mezi juniory. Šestý tentokrát byl loňský vítěz Štefela, jemuž se sezona až na několik ojedinělých výkonů přes 230 centimetrů nevydařila.

Trenérem roku se stal Dušan Král, kouč úspěšného kladiváře Myslyvčuka. Ocenění pro objev roku si odnesla šestnáctiletá překážkářka Linda Botková, která letos nadchla na dorosteneckém mistrovství Evropy. Ve finále závodu na 400 metrů překážek časem 55,19 překonala dorostenecký i juniorský evropský rekord.

Anketa Atlet roku 2026

1. Lurdes Gloria Manuel (400 m) 1383 bodů, 2. Volodymyr Myslyvčuk (kladivo) 1061, 3. Amálie Švábíková (tyč) 1049, 4. Jakub Vadlejch (oštěp) 624, 5. Michal Rada (400 m př.) 606, 6. Jan Štefela (výška) 543, 7. Vilém Stráský (víceboj) 541, 8. Tereza Hrochová (maraton) 379, 9. Tomáš Horák (400 m) 341, 10. Karolína Maňasová (100 m) 336.

Další pořadí: 11. Linda Botková (400 m př.) 293 bodů, 12. Kristiina Sasínek Mäki (1500 m) 290, 13. Nicole Krutilová (tyč) 220, 14. Tomas Järvinen (víceboj) 96, 15. Barbora Bukovjan (běhy do vrchu) 79, 16. štafeta žen 4x400 m 39, 17. Tomáš Staněk (koule) 24, 18. Petr Meindlschmid (dálka) 8, 19. Josef Pazdera (kladivo) 7, 20. Sebastián Andrejev (víceboj) 4, 21. Adéla Tkáčová (víceboj), Radek Juška (dálka) a Adam Juliš (víceboj) po 3, 24. smíšená štafeta 4x400 m juniorů, Petra Sičaková (oštěp) a Jakub Dudycha (800 m) po 2, 27. Martin Zajíc (10 km), Simona Vrzalová (1500/5000 m), Pavla Štoudková (800 m) a Štěpán Štefko (110 m př.) po 1.

Junior roku: Michal Rada.

Objev roku: Linda Botková (400 m př.).

Trenér roku: Dušan Král (kladivo).

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