Kladivářka Berryová se možná přihlásí mezi nezaměstnané

Třicetiletá vítězka loňských Panamerických her si navíc není jistá, zda vydrží s vidinou olympijských her pokračovat další rok. Znamená to pro ni totiž nejen překonat aktuální krizovou situaci, ale také další odloučení od patnáctiletého syna.

Berryová na rozdíl například od českých atletických reprezentantů nemá stálý příjem, je závislá na startovném a prémiích. „Lidé si jako olympionika představují někoho, kdo má spoustu peněz, jako jsou profesionální baseballisté nebo basketbalisté. Ale tohle rozhodně není ten případ. Jenom procento z nás, a možná ani to ne, má drobný příjem. Zbytek z nás ne,“ prohlásila třetí žena loňských světových tabulek v rozhovoru pro CNN.

Po vítězství na loňských Panamerických hrách zvedla na stupních vítězů paži jako připomínku údajné sociální nespravedlnosti ve Spojených státech amerických. Kvůli tomuto politickému gestu dostala podmíněný trest od národního olympijského výboru a přišla o některé sponzory. Posunutí OH v Tokiu na příští rok její situaci ještě zhoršilo.

Před olympijskými hrami v Riu rok pracovala v prodejně sportovních potřeb, ale v Houstonu, kde poslední dva roky žije a trénuje, tolik možností k obdobnému zaměstnání nemá. Proto se možná přihlásí na pracovní úřad. „Naštěstí mám nějaké úspory, ale upřímně jsem přemýšlela, že se zařadím mezi nezaměstnané, protože de facto nezaměstnaná jsem,“ přemítala.

Hod kladivem na mítinku Zlatá tretra v Ostravě. V akci je Gwen Berryová z USA.

Při tréninku cítí, jak její tělo stárne. A nejen kvůli tomu si není jistá, zda současné problémy nebudou znamenat konec jejího snu o úspěchu na OH v Tokiu. Její patnáctiletý syn Derrick, kterého měla jako středoškolačka, totiž vyrůstá se svým otcem v St. Louis. Od odchodu na univerzitu v roce 2007 ho Berryová jen navštěvuje. A neví, zda si chce nechat uniknout další kus jeho dospívání.



„Jsem od něj velmi dlouho. Vždycky jsem musela trénovat mimo St. Louis a dostala jsem se jen párkrát do roka domů, abych ho mohla navštívit. Za chvíli půjde na univerzitu a já toho chci být součástí. Mnohem víc, než jsem teď,“ svěřila se. Svou budoucnost pro olympijskou sezonu 2021 se proto chystá probrat s rodinou.