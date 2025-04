Sedmadvacetiletý Gressier nedal soupeřům šanci. V polovině závodu už byl osamoceně v čele a nakonec zvítězil o minutu a 23 sekund před norským reprezentantem pocházejícím z Eritrey Awetem Nftalemem Kibrabem. Úspěch francouzských barev podtrhl bronzovou medailí Valentin Gondouin (1:01:54). Dvojnásobný mistr Evropy do 23 let z roku 2019 Gressier získal první velkou seniorskou medaili. Osobní maximum z MS v půlmaratonu v roce 2023 si zlepšil o jednu sekundu.

Jediný český zástupce v dnešních závodech Zajíc od začátku ztrácel a nakonec se propadl až hluboko do páté desítky. Za svým osobním maximem z loňského října zaostal bezmála o 14 minut.

„Takhle jsem si závod nepředstavoval. Po osmém kilometru jsem začal cítit píchání v boku. Doufal jsem, že to přejde, ale zhoršilo se to. Po desátém kilometru jsem byl nucen zastavit a snažit se to rozdýchat. Bohužel to moc nepomohlo. V tu chvíli jsem věděl, že je závod pro mě u konce,“ uvedl Zajíc na instagramu.

V neděli se v Lovani uskuteční závod na 10 kilometrů, kterého se zúčastní Damián Vích a Jan Friš. Z nedalekého Bruselu odstartuje maraton s největší českou nadějí Terezou Hrochovou.