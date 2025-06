Holloway chtěl navázat na Kubánce Dayrona Roblese, který v Ostravě v roce 2008 časem 12,87 sekundy vytvořil světový rekord. V cíli byl nicméně za 13,13, ve stejném čase jako jeho vítězný krajan Dylan Beard.

Osobní rekord má Holloway 12,81, což je setinu za nynějším světovým rekordem Ariese Merritta z roku 2012.

„Pořád věřím, že je v mých silách ten rekord překonat. Chci být nejlepší ze všech. Stále mám velkou motivaci,“ prohlásil sedmadvacetiletý překážkář. „Nejdůležitější je obklopit se pozitivními lidmi s podobným smýšlením, kteří mě nechtějí vidět uspokojeného tím, co jsme jako tým už dokázali.“

Pyšnit se může i halovým během na 60 metrů překážek, kde ho dosud nikdo neporazil. Tam od loňska drží i nejlepší světový výkon – 7,27 sekundy.

„Cením si toho, že mám tuto bilanci téměř deset let. Je to pozoruhodné a doufám, že to ještě nějakou dobu vydrží, i když vím, že mě venku i v hale čekají další nelítostné bitvy,“ usmál se.

Holloway o sobě říká, že je velice soutěživý typ. A i to byl důvod, že si letos jako jeden z mítinků v Evropě vybral Zlatou tretru. „Říkal jsem svým agentům a rodině, že sem chci jet. Viděl jsem Tretru v předchozích letech online, viděl jsem ty skvělé časy, tu pohostinnost a lásku, kterou Ostrava dává sportovcům. A toho jsem chtěl být součástí.“

Připustil, že už v minulosti start v Ostravě zvažoval, leč dříve mu to vzhledem k dalšímu programu nevycházelo. „Když jsem ale dostal nabídku i letos, byla to jasná volba,“ prohlásil.

A přiznal, že ho motivovala i cena pro vítěze jednotlivých disciplín – křišťálová tretra. „Je to překrásný kousek, rád bych si ho jednou doma vystavil,“ podotkl.

Letošním hlavním Hollowayovým cílem je další titul mistra světa v září v Tokiu, kde má coby obhájce prvenství start jistý, takže o něj nemusí bojovat na americkém mistrovství.

„To je bezva, že se nebudu stresovat na domácím šampionátu a můžu se soustředit na sebe a trénink,“ podotkl. „Do září mě čeká ještě několik závodů a pak... V Tokiu očekávám zase velký boj, což mě motivuje, abych podal ten nejlepší výkon.“

Neuvažuje do budoucna i o nějaké jiné disciplíně, třeba dálce, které se rovněž věnuje?

„Miluju soutěžit, chci v příští sezoně zkusit i něco nového, ale co to bude, ještě přesně nevím. Každopádně mě baví vyhrávat a o tom to všechno je,“ odpověděl s úsměvem Grant Holloway.