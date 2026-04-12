Gout zaběhl v Sydney dvoustovku v juniorském světovém rekordu 19,67

Gout dnes poprvé v kariéře regulérně pokořil dvacetisekundovou hranici. Už se mu to podařilo na loňském australském mistrovství, tehdy ale čas 19,84 znehodnotila příliš silná podpora větru. „Od té doby jsem se zatím hnal. Myslel jsem na to celý rok, tak jsem rád, že jsem to dokázal,“ citovala Gouta australská média.
Při rekordním běhu mu tentokrát foukal do zad vítr o povolené rychlosti 1,7 m/s. Svými výkony si už dříve vysloužil přirovnání k jamajské superstar a současnému světovému rekordmanovi Usainu Boltovi, který v juniorském věku zvládl dvoustovku nejrychleji za 19,93. Jeho historické maximum má hodnotu 19,19.
Syn imigrantů z Jižního Súdánu Gout zároveň razantně vylepšil vlastní australský rekord, který vloni stanovil časem 20,02 na ostravské Zlaté tretře. V Sydney nebyl nový lídr letošních světových tabulek jediný, kdo se pod 20 sekundy dostal. Dvaadvacetiletý Aidan Murphy se stal australským vicemistrem v čase 19,88.