Gout zaběhl v Sydney dvoustovku v juniorském světovém rekordu 19,67

Osmnáctiletý australský sprinter Gout Gout vytvořil na domácím šampionátu v Sydney juniorský světový rekord v běhu na 200 metrů časem 19,67 sekundy. O dvě setiny pokořil čtyři roky starý výkon Erriyona Knightona. Američan v roce 2022 dosáhl i času 19,49, výkon ale Světová atletika nemohla ratifikovat kvůli chybějící dopingové kontrole.

Osmnáctiletý australský sprinter Gout Gout (uprostřed) vytvořil na domácím šampionátu v Sydney juniorský světový rekord v běhu na 200 metrů časem 19,67 sekundy. | foto: Profimedia.cz

Gout dnes poprvé v kariéře regulérně pokořil dvacetisekundovou hranici. Už se mu to podařilo na loňském australském mistrovství, tehdy ale čas 19,84 znehodnotila příliš silná podpora větru. „Od té doby jsem se zatím hnal. Myslel jsem na to celý rok, tak jsem rád, že jsem to dokázal,“ citovala Gouta australská média.

Při rekordním běhu mu tentokrát foukal do zad vítr o povolené rychlosti 1,7 m/s. Svými výkony si už dříve vysloužil přirovnání k jamajské superstar a současnému světovému rekordmanovi Usainu Boltovi, který v juniorském věku zvládl dvoustovku nejrychleji za 19,93. Jeho historické maximum má hodnotu 19,19.

Syn imigrantů z Jižního Súdánu Gout zároveň razantně vylepšil vlastní australský rekord, který vloni stanovil časem 20,02 na ostravské Zlaté tretře. V Sydney nebyl nový lídr letošních světových tabulek jediný, kdo se pod 20 sekundy dostal. Dvaadvacetiletý Aidan Murphy se stal australským vicemistrem v čase 19,88.

Gudas má po kariéře v NHL, řekl Tlustý. Otevírá se tak cesta do Sparty?

Radko Gudas v dresu Anaheim Ducks

Český obránce a lídr hokejové reprezentace Radko Gudas má podle bývalého útočníka Jiřího Tlustého po kariéře v NHL. Řekl to ve čtvrtek v podcastu Mistři světa. Podle něj se manažeři klubů NHL shodli,...

Mladý Korda si bere Nedvědovou. Svatbu si vzala na starost, bude to skvělé, řekl

Sebastian Korda a Ivana Nedvědová

Tenista Sebastian Korda požádal loni na podzim o ruku svou dlouholetou partnerku Ivanu Nedvědovou. Přípravy na svatbu jsou podle všeho v plném proudu a Korda nyní prohlásil, že jeho snoubenka si...

Majitel Ústí k reprezentaci: Za postup vám daruji moderátorku. Nároďák už svoji má

Sabina Jakšová (vpravo), moderátorka ústeckého fotbalového Viagemu.

Česká fotbalová reprezentace je po emotivním postupu na mistrovství světa zaplavená gratulacemi, ta nejbizarnější přišla možná očekávaně z ústeckého klubu. Jeho majitel Přemysl Kubáň za nečekaný...

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice v semifinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá trojice týmů, semifinále odstartovalo v pátek 3. dubna. Podívejte se na podrobný přehled...

Hořké KO. Procházka druhý titul v UFC nezískal. Přitom soupeř byl zraněný

Jiří Procházka (vpravo) inkasuje od Carlose Ulberga.

Skvělý začátek, ale poté drobná nepozornost, která se neodpouští. Ne v titulovém zápase UFC, nejlepší MMA organizaci světa. Jiří Procházka v Miami v boji o pás šampiona polotěžké váhy prohrál s...

