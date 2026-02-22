Manuel doběhla na mítinku v Toruni třetí, porazila nizozemskou hvězdu Klaverovou

Manuel oplatila Klaverové porážku z ostravského mítinku Czech Indoor Gala. Začátkem měsíce s ní prohrála o 12 setin, tentokrát halovou mistryni Evropy ve finiši předstihla o 18 setin.
Vítězkou závodu se stala slovenská rekordmanka Emma Zapletalová, která ovládla druhý běh. Bronzová medailistka z loňského mistrovství světa v závodu na 400 metrů překážek vyhrála za 50,90 o sedm setin před domácí favoritkou Natalií Bukowieckou.
V běhu na 60 metrů skončila v dějišti březnového mistrovství světa v hale na šestém místě Karolína Maňasová výkonem 7,18 sekundy. V rekordu mítinku 6,99 zvítězila Italka Zaynab Dossová.