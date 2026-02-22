Manuel doběhla na mítinku v Toruni třetí, porazila nizozemskou hvězdu Klaverovou

Autor: ,
  18:43
Česká čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel skončila třetí na zlatém mítinku World Indoor Tour v polské Toruni. Ve svém běhu vybojovala vítězství a porazila i nizozemskou hvězdu Lieke Klaverovou. Časem 51,17 sekundy dvacetiletá závodnice zaostala o 14 setin za dva týdny starým osobním rekordem z Met.

Čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel běží pro postup v semifinále halového ME v Apeldoornu. | foto: Iva Roháčková

Manuel oplatila Klaverové porážku z ostravského mítinku Czech Indoor Gala. Začátkem měsíce s ní prohrála o 12 setin, tentokrát halovou mistryni Evropy ve finiši předstihla o 18 setin.

Vítězkou závodu se stala slovenská rekordmanka Emma Zapletalová, která ovládla druhý běh. Bronzová medailistka z loňského mistrovství světa v závodu na 400 metrů překážek vyhrála za 50,90 o sedm setin před domácí favoritkou Natalií Bukowieckou.

V běhu na 60 metrů skončila v dějišti březnového mistrovství světa v hale na šestém místě Karolína Maňasová výkonem 7,18 sekundy. V rekordu mítinku 6,99 zvítězila Italka Zaynab Dossová.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Nice vs. LorientFotbal - 23. kolo - 22. 2. 2026:Nice vs. Lorient //www.idnes.cz/sport
Živě3:2
  • 1.15
  • 6.00
  • 50.00
Nantes vs. Le HavreFotbal - 23. kolo - 22. 2. 2026:Nantes vs. Le Havre //www.idnes.cz/sport
Živě2:0
  • -
  • 130.00
  • 800.00
Ml. Boleslav vs. SpartaHokej - 34. kolo - 22. 2. 2026:Ml. Boleslav vs. Sparta //www.idnes.cz/sport
Živě2:1
  • 1.65
  • 3.30
  • 6.80
Tottenham vs. ArsenalFotbal - 27. kolo - 22. 2. 2026:Tottenham vs. Arsenal //www.idnes.cz/sport
Živě1:3
  • 130.00
  • 35.00
  • 1.01
Plzeň vs. SpartaFotbal - 23. kolo - 22. 2. 2026:Plzeň vs. Sparta //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 2.80
  • 2.90
  • 2.90
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, výsledky, zápasy o medaile

Čeští hokejisté po zvládnutém osmifinále olympijského turnaje proti Dánsku.

Hokejového turnaje na olympijských hrách se poprvé od roku 2014 účastní hráči ze zámořské NHL. Český tým po rozpačitých výkonech odehrál skvělé čtvrtfinále, ale Kanadě podlehl 3:4 v prodloužení....

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Zimní olympijské hry 2026 v italských městech Milán a Cortina d’Ampezzo.

Zimní olympijské hry 2026 pádí do finiše. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program posledního dne i kompletní výsledky.

Češi na ZOH 2026: program, medaile a výsledky v Miláně a Cortině

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 se blíží ke konci a čeští sportovci slavili pět medailí. Zuzana Maděrová má senzační zlato, Metoděj Jílek zlato i stříbro, Eva Adamczyková stříbro a Tereza Voborníková...

Zlatí hoši z Nagana. Jak vypadali v době své kariéry a jak vypadají dnes?

Zlatí hoši z Nagana 1998.

Olympijský hokejový turnaj mužů už je v plném proudu. Přes rozpačitý start má český tým v hlavě ambici navázat na předešlé olympijské úspěchy, nad nimiž dodnes vyčnívá legendární zlaté Nagano 1998....

Česko - Kanada 3:4P. Krutý konec na olympiádě, hokejisté sahali po senzaci

Český tým se loučí s olympijskými hrami ve čtvrtfinále.

Snažili se, dělali, co mohli. Velkého favorita dlouho trápili, ještě tři a půl minuty před vypršením základní hrací doby dokonce vedli. Nakonec se však čeští hokejisté loučí s olympijským turnajem v...

Na Rosničce vládla obrana. Třetí brněnské derby sezony patřilo Žabinám

Stephanie Jonesová ze Žabin Brno u míče v zápase s KP Brno, atakuje ji Lucie...

Brněnské derby na úvod nadstavbové části ligy basketbalistek jasně ovládly Žabiny. České vicemistryně zdolaly Královo Pole 76:49 a oplatily mu prosincovou porážku 89:94 po prodloužení. Hostům...

22. února 2026  17:14,  aktualizováno  18:57

ONLINE: Plzeň - Sparta 0:0, v akci i Surovčík, vyráží krásnou ránu Červa

Sledujeme online
Sparťan John Mercado pálí na bránu Plzně, snaží se ho zastavit Václav Jemelka....

První z jarních fotbalových hitů elitních klubů: Viktoria Plzeň versus Sparta. Přiblíží se domácí soupeři na tři body, nebo naopak sparťané zarazí plzeňské snahy o útok na druhou příčku? Utkání 23....

22. února 2026  17:35,  aktualizováno  18:51

Měsíc po konci kariéry ovládl Perušič české mistrovství, pomohl mu Maňas

Ondřej Perušič se vrhá po míč.

Bývalý světový šampion v plážovém volejbalu Ondřej Perušič vyhrál necelý měsíc po ukončení profesionální kariéry halové mistrovství republiky. Na pražském Strahově potvrdili s Patrikem Maňasem pozici...

22. února 2026  18:47

Manuel doběhla na mítinku v Toruni třetí, porazila nizozemskou hvězdu Klaverovou

Čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel běží pro postup v semifinále halového ME v...

Česká čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel skončila třetí na zlatém mítinku World Indoor Tour v polské Toruni. Ve svém běhu vybojovala vítězství a porazila i nizozemskou hvězdu Lieke Klaverovou. Časem...

22. února 2026  18:43

Karvinští házenkáři prošli do čtvrtfinále Evropského poháru, KP Brno smolně končí

Matěj Nantl, pivot karivnských házenkářů, se raduje z gólu.

Karvinští házenkáři postoupili poprvé od roku 2023 do čtvrtfinále Evropského poháru, Balatonfüredi porazili i v odvetě v Maďarsku. Přes osmifinále nepřešlo Brno, jež podlehlo tureckému Nilüferu v...

22. února 2026  18:30

Kanada - USA 1:2P. Strhující bitva ve finále her, Američané berou zlato po 46 letech

Zlatí američtí hokejisté se svými medailemi ze zimních olympijských her v...

Mimořádný souboj na závěr. Olympijský turnaj hokejistů vyvrcholil očekávaným střetem zámořských gigantů. Zlaté medaile v Miláně ukořistili Američané, kteří se radují z celkového triumfu potřetí v...

22. února 2026  18:08

Ostrava - Ml. Boleslav 0:0, při premiéře kouče Smetany gól neplatil, další nepadl

Aktualizujeme
Ostravský Chaluš (vlevo) ve vzdušném souboji se Solomonem Johnem z Mladé...

Fotbalisté ostravského Baníku v přímém souboji o záchranu s Mladou Boleslaví hráli bez branek a zůstávají předposlední. Domácí poprvé vedl nový kouč Ondřej Smetana, který se do Baníku vrátil po...

22. února 2026  15:10,  aktualizováno  17:34

Teplice - Olomouc 1:3, šílené chyby, rozjetí hosté dali tři góly už do půle

Aktualizujeme
Olomoucká Jásir (vlevo) zvedá ruce na omluvu poté, co skóroval v Teplicích, kde...

První gól po sedmi minutách, druhý za dalších osm minut a třetí po půlhodině. Olomoučtí fotbalisté si v neděli do Teplic přenesli formu z týdne, kdy v úvodním kole play off Konferenční ligy jasně...

22. února 2026  15:08,  aktualizováno  17:30

ONLINE: Vrací se hokejová extraliga, Boleslav v dohrávce hostí Spartu

Sledujeme online
Sparťanští hráči slaví trefu proti Plzni.

V poslední den olympijských her se vrací také hokejová extraliga. Na programu je dohrávka 34. kola, ve které Mladá Boleslav hostí pražskou Spartu. Utkání startuje v 17.30 a sledovat jej můžete...

22. února 2026  17:20

16. den ZOH 2026 ONLINE: Hry vrcholí, poslední zlato slaví hokejisté USA

Sledujeme online
Zapálením olympijských ohňů začaly v Itálii XXV. zimní hry. Obstarali to tři...

Zimní olympijské hry v Miláně a Cortině d’Ampezzo mají za sebou všechny závody a soutěže. Z českého týmu byly poslední 16. den v akci jen běžkyně na lyžích, které absolvovaly závod na 50 km klasickou...

22. února 2026  13:54,  aktualizováno  17:18

ONLINE: Arsenal hraje na Tottenhamu, Krejčí byl vyloučen a jeho tým prohrál

Sledujeme online
Český obránce Ladislav Krejčí z Wolverhamptonu ve dostává červenou kartu po...

Fotbalový reprezentant Ladislav Krejčí dostal první červenou kartu v anglické lize, Wolverhampton poté inkasoval v závěru a utkání 27. kola na Crystalu Palace prohrál 0:1. Od 17.30 vedoucí Arsenal...

22. února 2026  14:50,  aktualizováno  17:13

Místo 30 dnů ve výškách třeba 60. Hamza o změnách, Davidové i omlazení týmu

Jiří Hamza

Od našeho zpravodaje v Itálii Vychutnával si pohled na stupně vítězů, který český biatlon už tak moc potřeboval. I pro šéfa svazu Jiřího Hamzu byl bronz Terezy Voborníkové velkou radostí a současně úlevou. Zároveň si však...

22. února 2026  17:03

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.