Konečně jsem začal hrát piškvorky na druhou stranu, pochvaloval si Juška

Příprava na vrchol halové sezony se v podání 25letého dlouhána nesla ve znamení pro dálkaře nepopulárních křížků. V únoru na prestižním ostravském mítinku Czech Indoor Gala pětkrát přešlápl, při posledním pokusu udělal takový nedošlap, že si výkon raději nenechal ani změřit.

O pár dní později sice Radek Juška ve stejné hale splnil na poslední chvíli kvalifikační limit pro start na HME v Glasgow, stal se i republikovým šampionem, ale ze šesti skoků mu vyšly pouze dva.

Trápení stříbrný medailista z Prahy 2015 ukončil v páteční kvalifikaci.

„Největší pozitivum je, že jsem ani jednou nepřešlápl,“ pochvaloval si Juška po pátém místě a druhém nejlepším letošním výkonu.



Vzpomenete si, kdy jste naposledy zapsal tři změřené výkony v řadě?

Asi ne. V poslední době jsem v hlavě měl pouze kříže. Konečně jsem začal hrát piškvorky na druhou stranu. Teď zapisuju kolečka.

Ulevilo se vám?

Strašně. Ale nedělní finále bude úplně jiná soutěž.

Co jste na rozběhu změnil?

Dříve jsem měl začátek strašně zbrklý. Teď jsem ho šel odlehčeně, abych se lépe dostal do pozice, a mohl stupňovat tempo.

Postup do finálové osmičky visel nízko. Poslednímu kvalifikujícímu Ukrajinci Mazurovi stačilo pouhých 764 centimetrů. I to vám psychicky pomohlo?

Od začátku jsem si myslel, že na postup bude stačit okolo 775 centimetrů, což nakonec docela vyšlo.

Takže těžší bylo se do Glasgow kvalifikovat?

Určitě ano. Teď jsem se cítil daleko lépe. Na republikovém šampionátu (Juška výkonem 788 cm splnil kvalifikační limit) byly pokusy daleko náročnější, musel jsem do každého dát daleko více energie než tady. Tentokrát jsem šel na půl plynu a vyplatilo se to.