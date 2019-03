Bez opor pro jedinou medaili. Čeští atleti byli po dlouhé době nevýrazní

Ze slavnostního ceremoniálu však viděli jen hrstku medailové radosti. „Nedůstojné kulisy,“ kritizoval Tomáš Staněk, jenž si vedle automatů na občerstvení převzal třetí halový kov v řadě.

Od divokého nápadu s originálním umístěním pořadatelé záhy upustili. Další medaile předávali před zraky fanoušků přímo v aréně. Bronzový pořízek Staněk tak mohl litovat. Ale nikoliv závidět: jeho reprezentační kolegové se na medailové pozice vůbec nevyškrábali.

Češi na uplynulém šampionátu v Glasgow výsledkově neohromili. Spíš naopak. Poprvé od roku 2005 vezli domů pouze jedinou medaili.

Navíc i před čtrnácti lety byla výprava úspěšnější: Roman Šebrle se v Madridu stal halovým mistrem Evropy v sedmiboji.

Od té doby se výsledky v kontinentální konkurenci a na krytém oválu zlepšovaly. Vždyť z posledních šampionátů v Praze 2015 a v Bělehradě 2017 přivezla družina šéftrenéra Tomáše Dvořáka šest, respektive sedm medailí.

S úspěšnými atlety se rodila velmi růžová budoucnost. Tradiční březnové soupeření - často atletickou elitou přehlíženo - se na evropské úrovni proměnilo z českého pohledu v nejštědřejší nadílku. Tak proč letos ve Skotsku přišel medailový půst?

V jedenadvacetičlenné výpravě scházely tradiční opory. Navíc nepřišlo žádné překvapení podobné tomu, když se dálkař Radek Juška před domácími fanoušky v O2 areně radoval ze senzačního stříbra.

„Přitom ani to, že Hejnová, Maslák, Holuša nebo já přivezeme medaili, není pravidlo,“ říká Staněk. On opět nezklamal, z haly vozí od Bělehradu medaile pravidelně; jen vytoužené zlato mu neustále uniká. A co jím zmínění parťáci?

Ti tentokrát v dějišti chyběli. Čtvrtkař Maslák těsně před startem onemocněl, vytrvalec Holuša léčí zranění a překážkářka Hejnová se raději chystá na letní sezonu.

I proto před odletem Dvořák prohodil: „Budu rád za každou medaili.“ Na posledních třech halových šampionátech platilo: pokud Maslák startoval, získal zlato a štafetě pomohl k bronzu.

„Je smutné, že tu není. Schází legenda,“ řekl norský rychlík Karsten Warholm, který Čecha na trůnu vystřídal. Ve vyrovnaném evropském rekordu 45,05 sekundy!

A Čechům aktuálně zase chybí konkurenceschopní náhradníci. Oštěp loni objevil Nikolu Ogrodníkovou, jež při absenci Barbory Špotákové přivezla z ME v Berlíně stříbro. V evropské konkurenci se znamenitě prosadily i maratonkyně Eva Vrabcová-Nývltová a chodkyně Anežka Drahotová. Tradičně silný zůstává mužský oštěp v čele s Jakubem Vadlejchem.

Jenže všechny zmiňované disciplíny v zimě mají soutěžní volno.

A v těch halových byli Češi letos na evropské konkurenci téměř nevýrazní.