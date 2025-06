Otec atletické hvězdy zná rozsudek. Syna netýral, soud mu prokázal napadení dcery

Devětapadesátiletý Gjert Ingebrigtsen čelil obvinění z fyzického a psychického týrání dvou ze svých sedmi dětí po dobu celkem 14 let, od roku 2008 do roku 2022. Soud v norském městě Sandnes se případem zabýval od března. Státní zastupitelství požadovalo trest odnětí svobody na dva a půl roku.

Jakob Ingebrigtsen vypovídal před soudem v březnu krátce po zisku historického double na tratích 1500 a 3000 metrů na halovém mistrovství světa v Nan-ťingu.

Vylíčil několik případů fyzického násilí, facky a kopance do břicha. Některé se podle něj staly v době, kdy mu ještě nebylo osm let. Dětství popsal jako plné strachu a manipulace, podle rozsudku ale pro to neexistují dostatečné důkazy.

Gjert Ingebrigtsen tak byl uznán vinným jen z napadení dnes devatenáctileté dcery Ingrid. Tu v roce 2022 opakovaně udeřil ručníkem do obličeje.

Nor Jakob Ingebrigtsen se raduje se zlatou medailí na krku, v Budapešti ovládl závod na 5 000 metrů.

Elitní běžec Ingebrigtsen spolu se svými rovněž úspěšnými bratry v roce 2023 veřejně promluvili o tom, že k nim byl otec, který je zároveň trénoval, v dětství i při tréninku agresivní.

Rozjelo se policejní vyšetřování a loni v dubnu byl Gjert Ingebrigtsen obviněn z napadení dcery. O šest měsíců později přišlo obvinění i z týrání Jakoba.

Právě Gjert Ingebrigtsen je považován za strůjce úspěchů tří synů, kteří to dotáhli do atletické světové špičky. Před Jakobem se prosadili jeho starší bratři Filip a Henrik. Už v roce 2021 se s otcem ale všichni tři rozešli.