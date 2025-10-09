Podle médií se Giacomo Tortu, sám bývalý atlet a nynější šéf sprinterské akademie v Miláně, snažil s pomocí soukromé detektivní agentury získat přístup k Jacobsovým osobním datům, aby ho mohl usvědčit z dopingu.
Filippo Tortu, který s Jacobsem získal pro Itálii historické zlato ve štafetě na 4x100 metrů na olympijských hrách v Tokiu v roce 2021, podle federace o bratrově jednání nevěděl.
Jacobs se stal v Tokiu také senzačním olympijským vítězem v běhu na 100 metrů. Od té doby ho často brzdí zdravotní problémy. V letech 2022 a 2024 vybojoval titul mistra Evropy. Předloni na světovém šampionátu pomohl společně s Filippem Tortuem štafetě ke stříbru. Letos na mistrovství světa v Tokiu vypadl v semifinále stovky.