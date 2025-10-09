Špehování olympijského vítěze. Bratr sprinterského parťáka dostal tříletý trest

  22:36
Za špehování dvojnásobného olympijského vítěze Marcella Jacobse dostal bratr jeho soupeře a reprezentačního kolegy Filippa Tortua tříletý zákaz činnosti. Oznámila to dnes Italská atletická federace.

Italové Marcell Jacobs (vlevo) a Filippo Tortu se radují z vítězství ve štafetě na 4 x 100 metrů na mistrovství Evropy v Římě. | foto: Reuters

Podle médií se Giacomo Tortu, sám bývalý atlet a nynější šéf sprinterské akademie v Miláně, snažil s pomocí soukromé detektivní agentury získat přístup k Jacobsovým osobním datům, aby ho mohl usvědčit z dopingu.

Filippo Tortu, který s Jacobsem získal pro Itálii historické zlato ve štafetě na 4x100 metrů na olympijských hrách v Tokiu v roce 2021, podle federace o bratrově jednání nevěděl.

Jacobs se stal v Tokiu také senzačním olympijským vítězem v běhu na 100 metrů. Od té doby ho často brzdí zdravotní problémy. V letech 2022 a 2024 vybojoval titul mistra Evropy. Předloni na světovém šampionátu pomohl společně s Filippem Tortuem štafetě ke stříbru. Letos na mistrovství světa v Tokiu vypadl v semifinále stovky.

Výsledky

Nejčtenější

Moderátorky Ústí dostaly ochranku, stadion při šlágru poničili ultras Zbrojovky

Zatím si užíval spíš sluníčkové chvíle, teď ale ústecký Viagem poznal i odvrácenou stranu fotbalu. Někteří vlajkonoši Zbrojovky Brno poničili při pátečním druholigovém šlágru Městský stadion, navíc...

Populární horolezec zemřel po pádu ze skály během živého vysílání

Zemřel Balin Miller, populární horolezec a influencer. Zahynul při výstupu na El Capitan v Yosemitském národním parku, svůj výstup v té chvíli streamoval na TikToku. Bylo mu 23 let.

Sparta - Slavia 1:1, fotbalové derby bez vítěze. Hosté vedli, pak se v deseti ubránili

Fotbalové derby číslo 315 vítěze nemělo. Slávisté na Spartě brzy vedli zásluhou Kušeje, ale do poločasu na konečných 1:1 vyrovnal Rrahmani. Domácí nevyužili víc než dvacetiminutovou přesilovku, když...

Teď o titul? Procházka dvě kola prohrával, pak rozjel chaos a Američana knokautoval

Nejlepší český MMA zápasník Jiří Procházka to znovu dokázal. Vyhrál šestý duel pod hlavičkou organizace UFC. Američana Khalila Rountreeho knokautoval v závěrečném třetím kole levým hákem a znovu si...

Zemřel Lubomír Hrstka, tvůrce Bobycentra a slavné éry brněnského fotbalu

Dodnes se v Brně nostalgicky vzpomíná na 90. léta, kdy na stadion za Lužánkami chodily zdejšímu fotbalovému Boby fandit desetitisíce příznivců. Klub se jmenoval podle přezdívky svého majitele...

Česko - Chorvatsko 0:0, fotbalistům se přímý postup vzdálil, měli jednu šanci

Aktualizujeme

Českým fotbalistům se přímý postup z kvalifikace na mistrovství světa 2026 zásadně vzdálil. Ve svém šestém vystoupení remizovali s Chorvatskem 0:0, se soupeřem mají sice stejně bodů, ale odehráli o...

ZNÁMKY: Jak se vám fotbalisté v kvalifikaci proti Chorvatsku líbili?

Čeští fotbalisté v klíčovém zápase o mistrovství světa. Jak se vám líbil jejich výkon proti Chorvatsku? Známkujte jako ve škole.

9. října 2025  22:17

Úvod Eurocupu nevyšel ani SBŠ Ostrava, doma vládly basketbalistky Sosnowiece

V prvním kole Eurocupu basketbalistek neuspěl ani čtvrtý český zástupce SBŠ Ostrava. V premiérovém zápase v hlavní fázi soutěže svěřenkyně trenérky Ivety Raškové podlehly na hřišti polského...

9. října 2025  21:24

Alžírsko se Somálskem neklopýtlo. Slaví vítězství i postup na mistrovství světa

Fotbalisté Alžírska se jako čtvrtý africký celek kvalifikovali na mistrovství světa. Účast na šampionátu, který v příštím roce přivítají Spojené státy americké, Kanada a Mexiko, jim zajistila...

9. října 2025  20:57

Finští fotbalisté porazili v kvalifikaci na MS Litvu, pomohl i sparťan Kairinen

Finští fotbalisté v kvalifikaci mistrovství světa porazili Litvu 2:1 a v tabulce skupiny G se s deseti body dotáhli na vedoucí dvojici Nizozemsko - Polsko. K vítězství Finům pomohl sparťan Kaan...

9. října 2025  20:31

Malá velikánka. Královna se loučí, atletický svět uchvátila barvami i návratem snů

Nejde o žádnou novinku. Už měsíce se vědělo, že to přijde. Před červnovým jamajským šampionátem sprinterka Shelly-Ann Fraserová-Pryceová upozornila, že tentokrát pro ni už bude vážně poslední. Po...

9. října 2025  18:30

Další zrušený start. Israel-Premier Tech bude chybět také na Kolem Lombardie

Cyklistická stáj Israel-Premier Tech, proti jejíž účasti v pelotonu protestovali propalestinští aktivisté, nebude startovat na sobotním závodě Kolem Lombardie. Po dohodě s představiteli týmu, v němž...

9. října 2025  18:23

Domorodé tance i papoušci na tréninku. Atleti s Downovým syndromem zahájili MS

V australském Brisbane začalo atletické mistrovství světa sportovců s mentálním postižením, ve kterém závodí i sedm Čechů s Downovým syndromem. Slavnostního zahájení se účastnilo na 300 sportovců z...

9. října 2025  18:18

Slávistického asistenta Řeháka za pokřik „smrt Spartě“ prošetřuje disciplinárka

Disciplinární komise zahájila řízení s asistentem trenéra fotbalové Slavie Pavlem Řehákem kvůli údajnému pokřiku „smrt Spartě“ po pražském derby v 11. kole první ligy. Slavia a Ostrava dostaly pokutu...

9. října 2025  18:02

Odvolaný Glaser o situaci v Mostě: Pešír to tady může rozvrátit, je to časovaná bomba

Nejasnosti kolem změn ve fotbalovém Mostě přetrvávají. Konec Jana Skýpaly a jmenování místopředsedy svazu Tomáše Pešíra novým ředitelem třetiligového klubu vzbudilo obrovskou nevoli fanoušků, kteří...

9. října 2025  17:45

Bratranci, kteří vyzráli na Čechy. Jeden je z Francie, druhý z Monaka, oba slaví úspěch

Na prestižním tenisovém turnaji v Šanghaji je k vidění zajímavý příběh. V pátek čeká čtvrtfinále Francouze Arthura Rinderknecha, ve čtvrtek už mezi nejlepší čtyřku senzačně postoupil Valentin...

9. října 2025  17:30

