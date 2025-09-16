Na nejdelší překážkové trati zkrátka ke kolizím občas dochází. Zvlášť na tak vrcholné akci, jako je mistrovství světa, kde chce každý předvést co nejlepší výkon. A tak v sobotním rozběhu v Tokiu popadalo hned několik běžců, mezi nimi i světový rekordman Lamecha Girma z Etiopie.
A rovněž novozélandský závodník Beamish.
Na zem se svalil v závěru prvního kola, párkrát se převalil a už zase pokračoval dál. V mezičase přes něj však přeletěl Kanaďan Jean-Simon Desgagnés, jehož tretra skončila v Beamishově obličeji.
Ale odhodlaný Novozélanďan zavelel: „Tohle mi nemůže vzít roky dřiny!“
„Nechtěl jsem útočit až v posledních metrech, chtěl jsem jít dopředu. Když jsem spadl, věděl jsem že musím zabrat,“ prozradil po závodě. A do kroku přidal hlavně tři sta metrů před cílem, když byl na osmém místě. Do finále totiž postupovalo pět běžců.
On cílem proběhl jako druhý, celý šťastný, že jeho představení v tokijském steeplechasu ještě nekončí. „A ta tretra v obličeji? Jen pár škrábanců, nic víc,“ ujistil.
Jeho fotky i videa z pádů se ihned začaly objevovat na sociálních sítích. A to ještě nevěděl, jaké slávy se dočká o dva dny později.
Jakožto nový mistr světa.
Před závodem favoritem rozhodně nebyl, podle předpokladů se neměl vejít ani do první desítky. Zraky diváků se upínaly především na Maročana Sufjána El Bakkaliho, jenž opanoval poslední dva světové šampionáty a olympijské hry v Tokiu i Paříži.
I v cílové rovince to vypadalo, že si v Japonsku běží pro hattrick. Ale zezadu se rychle přibližoval Beamish.
Až nakonec finiš proťal o sedm setin dříve.
„To je šok, co? Neskutečné, pořád to vstřebávám,“ usmíval se v rozhovoru po závodě. „Tento moment jsem si několikrát představoval a teď přišel. Uvěřil jsem tomu až metr před cílem.“
Zatímco on celý rozzářený slavil obří úspěch, El Bakkali propukl v pláč. Několikrát se praštil do hlavy, nejspíše si i nadával, že až na samotném konci přišel o další zlatou medaili.
„Je pro mě velmi těžké tento výsledek přijmout. Ale nedá se nic dělat,“ uznal později. „Měl jsem dobrou taktiku, ale zachytil jsem poslední překážku a ztratil rovnováhu. Není to výsledek, jaký jsem chtěl, ale dnes vyhrál sport.“
Že Beamishe před startem rozhodně nevnímal jako konkurenta, svědčí i to, že si po konci závodu nemohl vzpomenout na jeho jména. „Gratuloval jsem atletovi z Nového Zélandu,“ řekl jen.
Je to pochopitelné. Vždyť 28letý šampion se jeho disciplíně začal věnovat teprve před dvěma lety. Jeho atletické schopnosti a silné finiše čerpá z kratších tratí, loni se stal halovým mistrem světa v závodě na 1500 metrů. Se svými kolegy rovněž natáčí podcast Coffee Club.
Po Tokiu bude mít rozhodně co vyprávět.