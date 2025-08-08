Atletika chce chránit ženy. Ale má správný systém? Vědec genetický test zpochybňuje

Medailistky z běhu na 800 metrů na olympiádě v Riu. Zleva stříbrná Francine Niyonsabaová (zleva), vítězná Caster Semenyaová a třetí Margaret Wambuiová. | foto: Profimedia.cz

Bez genetických testů žádné mistrovství světa. Zpráva, kterou teď řeší atletky, jež chtějí v září na světový šampionát do Tokia. Co tak najednou? Šéf Světové atletiky Sebastian Coe přišel s dříve avizovaným plánem, který má podle něj ochránit ženskou kategorii.

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.