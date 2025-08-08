„Atletky budou kontrolované, zda nemají takzvaný gen SRY, jenž je určující pro samčí pohlaví u lidí a většiny dalších savců.“
Zní to poměrně jednoduše a asi i bezpečně. Atletky zkrátka jen odevzdají test, jenž se provádí analýzou krve nebo výtěrem z ústní dutiny. Absolvují ho jedinkrát za život, a pokud se u nich zmíněný gen neobjeví, mohou dál vesele závodit.
Jenže co když to není tak jednoduché, jak se může podle slov nejvyššího muže atletiky zdát?
Testy jsou velmi citlivé. Pokud ho provádí muž, může ho omylem kontaminovat, což by vedlo k falešně pozitivnímu výsledku.