Všechny účastnice světového šampionátu ho musejí mít hotový do 1. září, kdy se uzavírají přihlášky. Test se provádí analýzou krve nebo výtěru z ústní dutiny a v následujících týdnech ho budou pro své sportovkyně zajišťovat národní svazy. Výsledek by měl být k dispozici do jednoho až dvou týdnů.

Světová atletika federacím přispěje po 100 dolarech (asi 2100 korun) za každý test účastnice světového šampionátu. Do budoucna plánuje zajistit globálního poskytovatele.

Aktuálně atletika zakazuje start v ženských soutěžích transgender ženám, které prošly mužskou pubertou. Od sportovkyň s odlišným sexuálním vývojem (DSD), jejichž těla produkují vyšší hodnoty testosteronu, požaduje WA tyto hodnoty uměle snížit, aby mohly závodit v ženských soutěžích.

Pracovní skupina ale v únoru oznámila, že tato pravidla nejsou dostatečná. Zjistilo se totiž, že sportovkyně narozené jako muži mohou mít oproti těm, jež se narodily jako ženy, výhodu, i když neprošly mužskou pubertou. Vedení Světové atletiky proto v březnu rozhodlo o zavedení genetických testů a nyní představilo odpovídající předpisy.

Prezident Světové atletiky Sebastian Coe tento krok vnímá jako ochranu ženského sportu. „Říkáme, že pokud chcete závodit na elitní úrovni v ženské kategorii, musíte být biologicky žena. Vždycky bylo mně a radě Světové atletiky velmi jasné, že gender nemůže trumfnout biologii,“ řekl.

Dočasně budou mít v případě pozitivního nálezu na gen SRY výjimku atletky s odlišným sexuálním vývojem (DSD). „Náš postoj je takový, že velmi nízký počet známých atletek s DSD, které mohou závodit podle současných pravidel, budou mít povolení pro zbytek svých kariér, pokud nadále udrží hladinu svého testosteronu pod 2,5 nanomolu na litr,“ uvedla Světová atletika.

Genetické testy jsou podle jejích představitelů velmi přesné a spolehlivé. Budou od září povinné na všech soutěžích započítávaných do světového žebříčku. Atletky s pozitivním nálezem na gen SRY se budou moci účastnit soutěží, které do tohoto systému nespadají, nebo startovat v jiné než ženské kategorii.