Olympijská vítězka Thomasová bude další hvězdou na Johnsonově seriálu

Thomasová se tak zúčastní všech čtyř mítinků zařazených do tohoto seriálu. Pokaždé se představí ve dvou disciplínách.

„Po olympiádě jsem chtěla dál testovat své schopnosti a závodit na té nejvyšší úrovni proti nejrychlejším ženám na světě. Grand Slam Track mi v roce 2025 tuhle šanci dává. Michaelova vize je neuvěřitelně vzrušující a nemohu se dočkat, až milionům atletických fanoušků po celém světě nabídneme ještě více příležitostí nás sledovat,“ řekla Thomasová.

Kontrakt pro seriál Grand Slam Track už mají třeba olympijská šampionka a mistryně světa v běhu na 400 metrů překážek Američanka Sydney McLaughlinová-Levroneová, američtí sprinteři Fred Kerley a Kenny Bednarek nebo překvapivý olympijský vítěz na 1500 metrů Cole Hocker z USA.

Na každém třídenním mítinku absolvují atleti po dvou startech, běžkyně na 100 metrů překážek se utkají ještě na stovce. Další kategorií jsou krátké sprinty (100 a 200 m), dlouhé sprinty (200 a 400 m), dlouhé překážky (400 m př. a 400 m), krátká vytrvalost (800 a 1500 m) a dlouhá vytrvalost (3000 a 5000 m). Umístění ze dvou startů se budou sčítat, v případě shody rozhodne lepší součet časů.

Vítěz každé kategorie získá odměnu 100.000 dolarů (asi 2,25 milionu korun), celkově se v seriálu na prémiích vyplatí 12,6 milionu dolarů (téměř 283 milionů korun). K tomu dostanou atleti pevnou částku, kterou jim bude zajišťovat celoroční, nebo jednorázová smlouva.

Seriál začne 4. až 6. dubna v jamajském Kingstonu. Následovat bude od 2. do 4. května Miami, od 30. května do 1. června Filadelfie a od 27. do 29. června Los Angeles.