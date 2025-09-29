Jabůrek dvacetimetrovou hranici pokořil šestikilovým náčiním podruhé v kariéře. V dubnu v Kladně se výkonem 20,03 přiblížil k Machurovi rekordu na šest centimetrů. V sobotu se k životnímu pokusu vypjal ve čtvrté sérii, do té doby bylo v soutěži jeho maximem 19,39.
Remigius Machura mladší, syn dvojnásobného halového mistra Evropy a bývalého českého rekordmana, byl v čele juniorských tabulek od července 2005, kdy ovládl koulařskou soutěž na MEJ v Kaunasu. Překonal tehdy 13 let starý výkon Martina Bílka (19,93).
Jabůrek letos patřil k favoritům na srpnovém MEJ v Tampere, ale skončil až sedmý. Nyní se v závěru sezony posunul v letošních juniorských světových tabulkách na sedmé místo a je třetím nejlepším Evropanem.