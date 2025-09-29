Koulař Jabůrek ohromil českým juniorským rekordem, Machuru překonal o půl metru

Autor: ,
  13:57
Devatenáctiletý koulař František Jabůrek výkonem 20,68 metru výrazně vylepšil český juniorský rekord. Na víkendovém juniorském šampionátu družstev v Olomouci plzeňský vrhač vystřídal po 20 letech v čele tabulek Remigia Machuru mladšího, jeho tehdejší maximum překonal o 59 centimetrů.

Koulař František Jabůrek vrhá v Tampere. | foto: Profimedia.cz

Jabůrek dvacetimetrovou hranici pokořil šestikilovým náčiním podruhé v kariéře. V dubnu v Kladně se výkonem 20,03 přiblížil k Machurovi rekordu na šest centimetrů. V sobotu se k životnímu pokusu vypjal ve čtvrté sérii, do té doby bylo v soutěži jeho maximem 19,39.

Remigius Machura mladší, syn dvojnásobného halového mistra Evropy a bývalého českého rekordmana, byl v čele juniorských tabulek od července 2005, kdy ovládl koulařskou soutěž na MEJ v Kaunasu. Překonal tehdy 13 let starý výkon Martina Bílka (19,93).

Jabůrek letos patřil k favoritům na srpnovém MEJ v Tampere, ale skončil až sedmý. Nyní se v závěru sezony posunul v letošních juniorských světových tabulkách na sedmé místo a je třetím nejlepším Evropanem.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Soboljevová vs. ViďmanováTenis - 1. kolo - 29. 9. 2025:Soboljevová vs. Viďmanová //www.idnes.cz/sport
Živě6:7, 2:1
  • 9.30
  • -
  • 1.05
Nosková vs. ČengTenis - Dvouhra - 3. kolo: - 29. 9. 2025:Nosková vs. Čeng //www.idnes.cz/sport
Živě6:4, 2:2
  • 1.48
  • -
  • 2.62
Gorgodzeová vs. BejlekTenis - 1. kolo - 29. 9. 2025:Gorgodzeová vs. Bejlek //www.idnes.cz/sport
29. 9. 16:00
  • 4.65
  • -
  • 1.16
Příbram vs. TáborskoFotbal - 11. kolo - 29. 9. 2025:Příbram vs. Táborsko //www.idnes.cz/sport
29. 9. 17:00
  • 3.43
  • 3.41
  • 2.00
Liberec vs. TatranFlorbal - 3. kolo - 29. 9. 2025:Liberec vs. Tatran //www.idnes.cz/sport
29. 9. 18:00
  • 14.00
  • 11.00
  • 1.07
Parma vs. TurínFotbal - 5. kolo - 29. 9. 2025:Parma vs. Turín //www.idnes.cz/sport
29. 9. 18:30
  • 2.46
  • 3.11
  • 3.34
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte hokejisty podle fotky? Jen skuteční fanoušci dají všechny

Před rokem znovu zachvátila Česko hokejová euforie, národní tým na domácím mistrovství světa slavil zlato. Sledujete dění v jednom z nejpopulárnějších sportů i po něm? Máte přehled, jak vypadají...

Smrt obětavé naděje. Mladý biatlonista zemřel při jízdě na kole po střetu s autem

Střet s autem při vyjížďce na kole nedaleko Krouny na Chrudimsku přeťal slibnou kariéru devatenáctiletého biatlonisty Jana Vaňhy. Okolnosti páteční tragické nehody nyní zjistila redakce iDNES.cz....

Nejkrásnější dresy na světě máme my! vzkazuje Viagemu tým z pralesa

Máme nejkrásnější dresy na světě! holedbal se ústecký fotbalový Viagem, když pompézně představoval novou sadu pro druhou ligu. Hozenou rukavici zvedl amatérský futsalový oddíl FC Lokomotif Ústí nad...

Neštěstí před začátkem sezony. Mladý český biatlonista tragicky zahynul

Období letní přípravy končí a za pár týdnů odstartuje v biatlonu nová zimní sezona, čeští biatlonisté do ní ale budou vstupovat se stínem smutku. V pouhých devatenácti letech tragicky zahynul bývalý...

Volejbalová senzace pokračuje! Češi si na MS zahrají o medaile, čeká je Bulharsko

Čeští volejbalisté si na mistrovství světa na Filipínách zahrají semifinále. Už tak nejúspěšnější šampionát v samostatné české historii osladili čtvrtfinálovou výhrou nad Íránem 3:1 po setech 22:25,...

Jak Zbrojovka (ne)kopíruje cestu Zlína do ligy. Je na nás tlak, ví Svědík

V minulé sezoně z Chance Národní ligy suverénně postoupil Zlín, letos se to stejné čeká od Zbrojovky. Jak na tom brněnská mašina v době, kdy se rozběhla druhá třetina programu druhé ligy, v porovnání...

29. září 2025

Zlepšení nepřišlo, Stříhavka končí. Fotbalové Pardubice přebírá Krejčí

Kouč fotbalových Pardubic David Střihavka dostal v pondělí dopoledne výpověď. Tým přebírá Jiří Krejčí, který Východočechy vedl už v minulosti. V trenérském štábu doplní současného asistenta Pavla...

29. září 2025  13:29,  aktualizováno  13:50

OBRAZEM: Nacistům vstup zakázán! Fanda brázdil Evropu a objevoval stadiony

O prázdninách se ze severního cípu Evropy vydal na kole až k jižnímu. Legendární Nordkapp–Tarifa. Šest tisíc kilometrů v sedle. Dalibor Frýba, fanoušek hokejového Litvínova a učitel, který pochází z...

29. září 2025  13:41

Sportfilm rozdal ceny, uspěl dokument o Krpálkovi i Kolečko s Kouzlem derby

Festival Sportfilm Liberec zná vítěze. Cenu si odnesl dokument o judistovi Lukáši Krpálkovi nebo fotbalová komedie Petra Kolečka. Hlavní hvězdou festivalu byl americký herec Cameron Douglas.

29. září 2025  12:52

Předpokladům navzdory. Hrajeme jako tým, chválí manažer Motoru

V přípravě prohra za prohrou. Konec kapitána Milana Gulaše, minimum posil i nabitá konkurence. Hokejisté Českých Budějovic před startem extraligové sezony čelili chmurným prognózám ze všech stran....

29. září 2025  12:43

Slavia v Lize mistrů 2025/26: program, soupeři, výsledky, kde sledovat

Los fotbalové Ligy mistrů přihrál Slavii a jejím fanouškům báječný mix soupeřů. Český mistr se představí na hřišti Interu Milán, v Bergamu, na Tottenhamu a na stadionu Pafosu. Doma má Barcelonu,...

29. září 2025  12:04

Nejvíc nabídek přišlo po kariéře. Čelůstka o symfonii kolíků i pecce od lékařů

Premium

Říká o sobě, že je odkojený hlavní tribunou zlínského stadionu. „Když jsem se narodil, naši si mě tam odvezli z porodnice do garsonky v hlavní tribuně, kde bydleli,“ líčí Ondřej Čelůstka, který se po...

29. září 2025

Přímá červená pro Chorého ne, měl však dostat dvě žluté karty, potvrdila komise

Mohl to pro něj být pořádně hořký návrat po šestizápasovém trestu. Útočník fotbalové Slavie Tomáš Chorý nicméně za šlápnutí na ruku Jaroslava Svozila viděl pouze žlutou kartu, což bylo podle komise...

29. září 2025  11:38

Koukáš, Donalde? Fanoušci USA uráželi Evropany, ti jim to sportovně vrátili

Jde o tradiční oslavu golfu. Střet nejlepších amerických a evropských hráčů, což z podstaty provokuje vášně. Ale tohle? „Nic takového by se nemělo dít. Tenhle týden byl za hranou,“ pravila znechuceně...

29. září 2025  11:30

Koubek v Plzni skončil. Shodli jsme se, že tým potřebuje impuls, řekl Šádek

Trpělivost došla porážkou se Zlínem. Kouč plzeňských fotbalistů Miroslav Koubek končí po vzájemné dohodě. „Shodli jsme se, že tým potřebuje nový impuls,“ řekl šéf klubu Adolf Šádek....

29. září 2025  10:53,  aktualizováno  11:18

Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj
Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj

Rodiny s dětmi mají zase sebou prvních pár dní ve vzdělávacích institucích. První školní či školkové dny ale bývají náročné pro všechny zúčastněné....

Nenápadný pracant Čacho se Olomouci vyplácí. Dovedu ještě víc, říká

Nenápadný ale důležitý. Nová akvizice olomouckých hokejistů Viliam Čacho zatím nepatří k nejvytěžovanějším hráčům svého týmu, ale kohoutům se vyplácí dost možná nejvíc ze všech letních příchodů.

29. září 2025  10:26

Kousalova oslava 600. zápasu: parádní asistence, dárek možná přijde doma

O moc lepší oslavu svého 600. zápasu v extralize si pardubický útočník Robert Kousal těžko mohl přát. V nedělní repríze jarního finále na ledě brněnské Komety vymyslel v prodloužení akci, kterou...

29. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.