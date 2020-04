Těžko bych dostal smlouvu, kdyby mě Kristiina porážela, směje se Sasínek

Touto dobou měl být atlet Filip Sasínek (24 let) s kolegy z pražského Olympu na soustředění v Jihoafrické republice. Z dobře známých důvodů tam elitní český mílař není, a tak musí vzít zavděk výběhy kolem Hodonína, odkud pochází a kde začínal s atletikou.

„Příprava probíhá pořád dál, akorát s tím rozdílem, že jsme rozpustili tréninkovou skupinu a každý trénujeme sám. Hlavně kde je co nejmíň lidí,“ popisuje mistr republiky na 1 500 metrů. Trénuje i s běžkyní Kristiinou Mäki, svojí přítelkyní.

Vyženete se ven denně, nebo se vám někdy nechce a mávnete nad tréninkem rukou, protože příprava zatím k ničemu konkrétnímu nesměřuje?

Standardně mám dvě tréninkové jednotky denně plus cvičení k tomu. Ano, jednou týdně nebo jednou za deset dní je půl dne volno, ale takových deset tréninků týdně to je vždycky. Jinak to nejde. Když je člověk profesionální sportovec, musí k tomu nějak přistupovat.

Jako řada dalších atletů jste byl na soustředění v Africe, kde se prý Evropané netěšili moc velké popularitě kvůli šíření koronaviru. Máte stejnou zkušenost?

Naopak, úplně jinou. My jsme tam byli v zimě, kdy tato situace ještě nebyla, všechno proběhlo normálně bez problémů a žádné negativní reakce se nevyskytovaly. Nám se tam velice líbí a plánovali jsme, že tam pojedeme i teď na jaře. To je jediná komplikace, že jsme měli na konci března odlétat, ale nešlo to. Přeložili jsme to na další zimu.

Máte tam svoje oblíbená místa k přípravě?

Čeští atleti míří pravidelně do univerzitního města Potchefstroom, my k tomu využíváme i vysokohorské prostředí ve středisku Dullstroom. To nám vyhovuje.

A místo toho jste teď v Hodoníně.

Nic proti němu ale nemám, je to malé město s menší koncentrací lidí, sedí mi to víc než přelidněná města. Vyběhnu a jsem v lese. V Praze je těžší nepotkat moc lidí, těžko se tam běhá. Buď na Olympu na dráze, nebo s rouškou přes pusu. Hodonín mi vyhovuje.

Kam vyrážíte?

Buď jsou to okolní lesy, nebo – když potřebuji běhat do kopců – jezdím autem kousek do vinic, třeba do Dolních Bojanovic. Takhle to kombinujeme.

Potkáte po cestě třeba i profesionální cyklisty, kteří v regionu trénují?

Myslím si, že jsem jich pár potkal, ale těžko říct koho, když všichni musíme nosit roušku. (směje se) My se jen podle očí nepoznáme. Hodně lidí se věnuje nějaké sportovní aktivitě venku.

Dostanete se v Hodoníně i na fotbalový stadion, kde máte ve zvyku běhat po ovále?

Ani tam se nedostanu, všechno je zavřené. Pouze v Praze na Olympu je stadion pro sportovce, spadající pod ministerstvo vnitra, k dispozici. Takže tam občas zamířím. V Hodoníně to opravdu směřuji nejvíc do lesa, který mám dva kilometry cesty od domu.

Trénujete i s přítelkyní, kterou je reprezentační běžkyně Kristiina Mäki?

Běháváme spolu volné běhy nebo delší klusy. Pokud máme těžší trénink, tak musíme už každý zvlášť, ale i tak se minimálně rozcvičíme společně. Tempa a úseky ale musíme každý zvlášť.

Funguje mezi vámi soutěživost, která by vám trénink zpestřila?

Malá ano, ale beru to tak, že kdyby mě Kristiina porážela na tréninku, tak bych si asi těžko mohl jít říct o prodloužení smlouvy. (usmívá se)

Zníte velice optimisticky. Má tento model přípravy i stinné stránky?

Taky má, zejména když jsem v Hodoníně. Nedá se chodit na regenerace, dost možností je nedostupných. Masáže nebo fyzioterapie využívám v Praze, když tam jsem, jinde ne. Velké minus pro mě je také odtržení od kolegů z tréninkové skupiny a od trenéra. Na ně jsem zvyklý. Tak to má ale většina lidí. S trenérem musíme vyhodnotit vždycky až zpětně, co jak proběhlo, a trénovat musím sám nebo s přítelkyní, pokud je možnost.

Na jakou trať trénujete? Zůstáváte u patnáctistovky, nebo pilujete osmistovku, s níž jste v minulosti koketoval?

Patnáctka je střední trať, na které musí být člověk rychlý a zároveň potřebuje mít základní vytrvalost. Do toho zahrnuji osmistovku i pět kilometrů.

Filip Sasínek Narodil se 8. ledna 1996 , nejdřív hrál hokej, atletice se začal věnovat později v oddíle AK Hodonín.

, nejdřív hrál hokej, atletice se začal věnovat později v oddíle AK Hodonín. Jeho specialitou je běh na 1 500 metrů . Je mistrem republiky venku i v hale, na halovém ME v roce 2017 vybojoval bronz . O rok dříve zvítězil na mítinku Zlatá tretra.

. Je mistrem republiky venku i v hale, . O rok dříve zvítězil na mítinku Zlatá tretra. Věnuje se i jiným tratím, například 800 metrů a 5 kilometrů .

. Jeho partnerkou je česko-finská běžkyně Kristiina Mäki.

Lavírujete mezi disciplínami?

Teď je rozhodně hlavní patnáctka, ale ono se to vyvíjí. Člověk si musí vybrat, na co se bude zaměřovat, a kvalitních závodů na osmistovce je těžké najít dost. Je potřeba je hledat a pokoušet se je pokaždé běžet kvalitně, protože tolik příležitostí není. Na patnáctce vidím větší potenciál.

Těžko asi budete tušit datum, k němuž přípravu směřujete. Nebo ano?

Takové tušení opravdu nemáme. Leda snad to, že pokud všechno půjde dobře, tak konec července je období, kdy bychom měli být schopni podávat nějaké výkony.

Proč právě konec července?

Sami jsme si určili, že pokud se nic nezmění a situace bude dál stejná, budeme si muset udělat nějaké testovací závody. Třeba i starty na dráze nebo někde na stezce. Domluvili jsme se s trenérem, že kdyby se nezávodilo, sami si určíme šestitýdenní období, kdy budeme simulovat závodění. Pro sportovce je důležité někam směřovat, nejistota je blbá.

Doháníte ve volném období resty, k nimž se jindy nedostanete?

On ten můj režim není až tak narušený, aby bylo víc volna. Omezený je pohyb venku, takže nechodíme tolik do restaurací nebo na procházky. Jinak je sportovní život pořád stejný. Člověk by měl hodně odpočívat, být doma, cvičit. To platí pořád.

Čekáte v atletickém světě po restartu sezony explozi vynikajících výkonů od psychicky odpočinutých a natrénovaných sportovců?

Myslím si, že část atletů bude pauzou ovlivněna. V některých víc zasažených zemích asi nemůžou moc trénovat venku, třeba pro Italy to bude složitější, v Americe se krize teprve rozjíždí. Ale kdyby se v srpnu nebo v září rozjelo závodění, tak asi padnou nějaké výkony, lidi budou připraveni. Sportovci si asi větší krizi k sobě nepřipouští, pořád se snaží zaměřovat na svůj výkon.