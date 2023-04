Sasínek mění po 15 letech trenéra. Povede ho dřívější soupeř Holuša

„Pan trenér Slezák mě vedl 15 let. Máme za sebou spoustu úspěchů a vděčím mu za to, že mě atleticky vychoval a pomohl mi dostat se do velké atletiky. Po společném promyšlení situace jsme se dohodli, že potřebuji v kariéře nový impulz a tím by mohla být změna trenéra a tréninkové skupiny,“ uvedl Sasínek s tím, že se rozešli se Slezákem v dobrém.

Sedmadvacetiletému běžci nevyšlo březnové ME v hale v Istanbulu, kde vypadl v rozběhu a nenavázal na finálové účasti z let 2017, 2019 a 2021.

Bývalý halový evropský šampion a dvojnásobný vicemistr světa Holuša začal s trénováním loni poté, co ukončil aktivní kariéru kvůli potížím s patou. V jeho tréninkové skupině jsou například steeplař Damián Vích a půlkař Filip Šnejdr.