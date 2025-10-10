Bolová mění disciplínu. V nové sezoně se bude srovnávat s rekordem Kratochvílové

Autor: ,
  20:27
Atletická hvězda Femke Bolová plánuje od příští sezony závodit na trati 800 metrů místo překážkářské čtvrtky, na které je dvojnásobnou mistryní světa. Pětadvacetiletá nizozemská běžkyně v běhu na 400 metrů překážek na nedávném mistrovství světa obhájila titul z předloňského šampionátu v Budapešti, ve sbírce má také dvě bronzové olympijské medaile.
Nizozemská běžkyně Femke Bolová na mítinku Diamantové ligy v Londýně

Nizozemská běžkyně Femke Bolová na mítinku Diamantové ligy v Londýně | foto: Peter CziborraReuters

Nizozemská běžkyně Femke Bolová na mítinku Diamantové ligy v Londýně
Femke Bolová finišuje závod čtvrtkařek na Zlaté tretře.
Femke Bolová a Martina Weilová v závodě čtvrtkařek na Zlaté tretře.
Nizozemská běžkyně Femke Bolová vyráží do semifinále na 400 metrů překážek.
15 fotografií

„Čtvrtka překážek mi dala nezapomenutelné vzpomínky a udělala ze mne atletku, jakou jsem dnes. Ale žene mě potřeba posouvat své hranice,“ uvedla Bolová. „Osmistovka je úplně nová výzva, vzrušující výzva, protože to bude vyžadovat nové síly, strategie a odolnost,“ pokračovala dvojnásobná evropská šampionka ve své hlavní disciplíně a pětinásobná vítězka Diamantové ligy.

Bolová dosud excelovala i na hladké čtvrtce. Má z ní evropský titul či halový světový a byla strůjkyní medailových zisků ženské i smíšené štafety na vrcholných akcích, včetně triumfu v mixu na pařížské olympiádě. V rozhodnutí přejít na dvojnásobnou trať ji prý plně podpořil trenérský štáb nizozemské federace.

Malá velikánka. Královna se loučí, atletický svět uchvátila barvami i návratem snů

„Je to velká změna. Je to nejisté a náročné, ale jsem připravená do toho jít s pomocí úžasného týmu a užít si novou kapitolu mé kariéry,“ prohlásila Bolová. „Mojí ambicí je nejen závodit, ale také dosáhnout nejvyšší úrovně a být úspěšná,“ dodala.

Její rozhodnutí přivítala s nadšením budoucí soupeřka Keely Hodgkinsonová, olympijská šampionka, jež se netají snahou překonat letitý světový rekord Jarmily Kratochvílové. „Nemůžu se dočkat, až se spolu postavíme na startovní čáru,“ napsala britská půlkařka na instagramu.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
title=Tipsport - partner programu
Sparta vs. PardubiceHokej - 13. kolo - 10. 10. 2025:Sparta vs. Pardubice //www.idnes.cz/sport
Živě1:3
  • 25.00
  • 7.40
  • 1.12
Belgie vs. S. MakedonieFotbal - Skupina J - 10. 10. 2025:Belgie vs. S. Makedonie //www.idnes.cz/sport
10. 10. 20:45
  • 1.16
  • 8.00
  • 18.90
Švédsko vs. ŠvýcarskoFotbal - Skupina B - 10. 10. 2025:Švédsko vs. Švýcarsko //www.idnes.cz/sport
10. 10. 20:45
  • 2.46
  • 3.58
  • 2.78
Kosovo vs. SlovinskoFotbal - Skupina B - 10. 10. 2025:Kosovo vs. Slovinsko //www.idnes.cz/sport
10. 10. 20:45
  • 2.48
  • 2.92
  • 3.34
Sev. Irsko vs. SlovenskoFotbal - Skupina A - 10. 10. 2025:Sev. Irsko vs. Slovensko //www.idnes.cz/sport
10. 10. 20:45
  • 2.50
  • 2.91
  • 3.53
Německo vs. LucemburskoFotbal - Skupina A - 10. 10. 2025:Německo vs. Lucembursko //www.idnes.cz/sport
10. 10. 20:45
  • 1.03
  • 25.70
  • 58.00
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte fotbalisty podle fotky? Zapálení fanoušci uhodnou všechny

Kolik jich skutečně znáte? Fotbalistů je na světě nespočet, některé známé tváře jsme vybrali do následujícího kvízu. Otestujte si, jak dobře si je pamatujete. A to nejen ty české, ale i zahraniční....

Moderátorky Ústí dostaly ochranku, stadion při šlágru poničili ultras Zbrojovky

Zatím si užíval spíš sluníčkové chvíle, teď ale ústecký Viagem poznal i odvrácenou stranu fotbalu. Někteří vlajkonoši Zbrojovky Brno poničili při pátečním druholigovém šlágru Městský stadion, navíc...

Populární horolezec zemřel po pádu ze skály během živého vysílání

Zemřel Balin Miller, populární horolezec a influencer. Zahynul při výstupu na El Capitan v Yosemitském národním parku, svůj výstup v té chvíli streamoval na TikToku. Bylo mu 23 let.

Sparta - Slavia 1:1, fotbalové derby bez vítěze. Hosté vedli, pak se v deseti ubránili

Fotbalové derby číslo 315 vítěze nemělo. Slávisté na Spartě brzy vedli zásluhou Kušeje, ale do poločasu na konečných 1:1 vyrovnal Rrahmani. Domácí nevyužili víc než dvacetiminutovou přesilovku, když...

Česko - Chorvatsko 0:0, fotbalistům se přímý postup vzdálil, měli jednu šanci

Českým fotbalistům se přímý postup z kvalifikace na mistrovství světa 2026 zásadně vzdálil. Ve svém šestém vystoupení remizovali s Chorvatskem 0:0, se soupeřem mají sice stejně bodů, ale odehráli o...

Bolová mění disciplínu. V nové sezoně se bude srovnávat s rekordem Kratochvílové

Atletická hvězda Femke Bolová plánuje od příští sezony závodit na trati 800 metrů místo překážkářské čtvrtky, na které je dvojnásobnou mistryní světa. Pětadvacetiletá nizozemská běžkyně v běhu na 400...

10. října 2025  20:27

ONLINE: Budějovice jdou do čela, vyhrál i Třinec. Pardubice vedou na Spartě

Sledujeme online

Hokejová extraliga uzavírá první čtvrtinu základní části, páteční program přináší šest duelů. Třinec otočil zápas proti Karlovým Varům a zvítězil 3:1. Na prvním místě tabulky ovšem vydržel jen...

10. října 2025  20:27

Jste táta! slyšel na letišti. Palát o spěchu na porod, seznamu týmů i slibu od šéfa

Premium

O horentních sumách, za jaké teď hokejisté v NHL podepisují, míní jedno. „Když hráč zabírá čtvrtinu platového stropu, těžko tým získá Stanley Cup,“ říká útočník Ondřej Palát, zasloužilý vítěz dvou...

10. října 2025

KP Brno vyhrálo předehrávku v Hradci Králové, bodově vynikla Martišková

Basketbalistky KP Brno vyhrály předehrávku 4. ligového kola v hale Hradce Králové 81:74 a ve třetím utkání nejvyšší soutěže vybojovaly druhé vítězství. Obhájkyně bronzu uspěly stejně jako ve...

10. října 2025  19:55

Kazachstán si snadno poradil s Lichtenštejnskem, večer hraje Belgie

Fotbalisté Kazachstánu porazili v kvalifikaci o postup na mistrovství světa na svém stadionu v Astaně Lichtenštejnsko 4:0. V tabulce skupiny J zůstávají se šesti body na čtvrtém místě bez reálné...

10. října 2025  18:43

V Praze mají růst basketbalové naděje. Co nabídne akademie legendární Hejkové?

Dozor a rady Natálie Hejkové mají pomoct, aby v Česku vyrostly talentované basketbalistky schopné konkurovat na evropské a možná i světové úrovni. Legendární slovenská trenérka, která loni skončila...

10. října 2025  17:11

Trpěl, 910 dní bez zápasu. Držel jsem to v sobě, dojal ikonu návrat. Přáli jí i protivníci

„Jen jsem si to užíval.“ Takovou větu běžně neříká sportovec, který právě prohrál. Hokejový útočník Jonathan Toews je ale pochopitelnou výjimkou. K soutěžnímu utkání nenastoupil celých 910 dní, až do...

10. října 2025  16:19

Nejlepší byl Krejčí, čtenáři ale chválili celou obranu. Kritiku schytal Souček

Sice neprohráli, zvlášť povedeným výkonem ale čeští fotbalisté v kvalifikačním utkání proti Chorvatsku (0:0) neoslnili. I proto si v tradiční anketě čtenářů iDNES.cz vysloužili průměrné hodnocení...

10. října 2025  15:54

Siniaková ve Wu-chanu dohrála ve čtvrtfinále, Pegulaová jí nadělila kanára

Kateřina Siniaková do semifinále ve Wu-chanu nepostoupila. Česká tenistka ve čtvrtfinále prohrála 6:2, 0:6 a 3:6 s šestou hráčkou světa Američankou Jessicou Pegulaovou.

10. října 2025  7:35,  aktualizováno  15:32

Mamka víc řve, po tátovi jsem Komár, hlásí pilíř „volejbalového zázraku“

Minulý týden bylo volejbalovému reprezentantovi Antonínu Klimešovi teprve dvacet let. Domů do Hustopečí na Břeclavsku to přijel oslavit hned po návratu z mistrovství světa na Filipínách, kde si ke...

10. října 2025  15:06

PŘEHLEDNĚ: Kdo už postoupil na fotbalové mistrovství světa 2026

První bylo už v březnu Japonsko, týž měsíc následovaly Nový Zéland, Írán, Argentina. V červnu se přidaly Uzbekistán, Jižní Korea, Jordánsko, Brazílie a Ekvádor. A přibývají další. Fotbalové...

10. října 2025  14:57

Plíšková už letos hrát nebude, v tenisové kariéře ovšem hodlá pokračovat

Bývalá světová jednička Karolína Plíšková, která se v září vrátila k tenisu po více než roční pauze zaviněné zraněním kotníku na menším turnaji v Portugalsku, už se letos na kurtech nepředstaví....

10. října 2025  14:53

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.