„Čtvrtka překážek mi dala nezapomenutelné vzpomínky a udělala ze mne atletku, jakou jsem dnes. Ale žene mě potřeba posouvat své hranice,“ uvedla Bolová. „Osmistovka je úplně nová výzva, vzrušující výzva, protože to bude vyžadovat nové síly, strategie a odolnost,“ pokračovala dvojnásobná evropská šampionka ve své hlavní disciplíně a pětinásobná vítězka Diamantové ligy.
Bolová dosud excelovala i na hladké čtvrtce. Má z ní evropský titul či halový světový a byla strůjkyní medailových zisků ženské i smíšené štafety na vrcholných akcích, včetně triumfu v mixu na pařížské olympiádě. V rozhodnutí přejít na dvojnásobnou trať ji prý plně podpořil trenérský štáb nizozemské federace.
„Je to velká změna. Je to nejisté a náročné, ale jsem připravená do toho jít s pomocí úžasného týmu a užít si novou kapitolu mé kariéry,“ prohlásila Bolová. „Mojí ambicí je nejen závodit, ale také dosáhnout nejvyšší úrovně a být úspěšná,“ dodala.
Její rozhodnutí přivítala s nadšením budoucí soupeřka Keely Hodgkinsonová, olympijská šampionka, jež se netají snahou překonat letitý světový rekord Jarmily Kratochvílové. „Nemůžu se dočkat, až se spolu postavíme na startovní čáru,“ napsala britská půlkařka na instagramu.