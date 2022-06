Plzeňští atleti i atletky byli na extralize družstev ve Skvrňanech druzí

Plzeňanky se tam pokusí o obhajobu loňského titulu. Včera slavily výhru ve čtyřech disciplínách, postaraly se o ně Linda Suchá (trojskok), Barbora Tichá (disk), Viktoria Dutkevyčová (3000 m přek.) a olympionička Tereza Hrochová (3000 m). Ta na této trati předvedla nejlepší český čas sezony - 9:23,85 min.

„Byl to taktický závod, až poslední kolečko a kus jsem zrychlila. Ani jsem si nemyslela, že se v Plzni objevím. Ale v noci pro mě přijeli na soustředění do Rakouska a přivezli sem. Tam sněžilo, tady je vedro, docela rozdíl,“ pousmála se šestadvacetiletá plzeňská vytrvalkyně, pro kterou budou letošními vrcholy evropský a světový šampionát v maratonu. „Dva maratony měsíc po sobě úplně běžné nejsou, ale jdeme do toho,“ doplnila Hrochová.

Mezi muži bral výhru diskař Michal Forejt (57,20), třetí byl jeho bratr Jakub, který přidal ještě jeden bronzový výsledek v kouli.

Parádní představení ukázali výškaři Škody Josef Adámek s Janem Štefelou. Oba předvedli skvělý výkon 221 cm, pro druhého Adámka jde o nový osobní rekord, pro třetího Štefelu o vyrovnané maximum. Nestačili jen na zkušeného Syřana Ghazala (223), bronzového medailistu z MS 2017 v Londýně.

„Bylo to neskutečný, doma jsem si to užíval. Po deseti dnech znovu zlepšený osobák. Tušil jsem, že tahle sezona bude lepší, ale člověk nikdy neví, dokud to nepředvede v závodech,“ rozplýval se Adámek.

„Byl to snad větší zážitek než na Zlaté tretře,“ přidal se Štefela.

Druhé kolo v Plzni vyhráli muži Univerzity Brno a ženy USK Praha.