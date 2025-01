Vrabcová Nývltová o tíži konce. Běháš pomalu, slýchala. Smysl našla v hobících

„Sama se už netrénuji, víceméně běhám jen se svými svěřenci. Jsem ale šťastná, že se takhle k běhání můžu vrátit přece jen víc,“ říká zanedlouho devětatřicetiletá bývalá špičková běžkyně na lyžích, která se následně vrhla na minimálně stejně úspěšnou kariéru atletickou.

Stejně jako v lyžařské se probojovala na olympijské hry, na dlouhých tratích od deseti kilometrů až po maraton překonávala české rekordy a jako třešničku na dortu si právě z maratonu přivezla z evropského šampionátu medaili.

Závodění ukončila před dvěma lety, kdy oznámila konec kariéry.

Sama přiznává, že první týdny a měsíce nového způsobu života pro ni nebyly jednoduché. I proto je dnes ráda za takový výkon, jaký se jí povedl před vánočními svátky.

Bylo hodně těžké vyrovnat se s tím, že už nic dalšího v profesionální kariéře nebude?

Strašně. Nedokázala jsem si ani představit, že to na mě tak dolehne. Dlouho jsem se na závody moc nemohla ani dívat. Když jsem viděla, jak to závodníkům běží a odbíhá, s jakou lehkostí a bez bolesti, vždycky jsem se rozbrečela. Půl roku jsem brala antidepresiva, nebylo to pro mě ani pro rodinu lehké období.

Eva Vrabcová-Nývltová v cíli maratonu na ME v Berlíně.

Eva Vrabcová Nývltová Rodačka z Trutnova, dnes žije s rodinou v Hradci Králové. Bývalá výborná běžkyně na lyžích, která se v roce 2016 začala věnovat atletice. Největší úspěchy v běhu na lyžích: 5. místo v závodě na 30 km s hromadným startem na OH 2014 v Soči, 9. místo ve stejném závodě o rok později na MS, 6. místo v celkovém pořadí Tour de Ski v ročníku 2014/15. Největší úspěchy v atletice: 3. místo v maratonu na ME 2018 v Berlíně, časem 2:26:31 tam vytvořila český rekord. Český rekord držela na trati půlmaratonu, překonala ho až loni Moira Stewartová. Kariéru ukončila v únoru 2023, od té doby se věnuje běžcům v RunCzech Racing Teamu jako jeho vedoucí, stará se především o technické záležitosti jeho členů.

Běhat jste ale úplně nepřestala. Nepomáhalo vám ke zlepšení nálady?

Na začátku to bylo spíš obráceně. Zkoušela jsem to, i když jsem vlastně vůbec netrénovala, takže to pochopitelně muselo být na výkonu znát. A nejednou jsem si musela spíš nechtěně vyslechnout, že běhám pomalu a jak to, že už nejsem tak hubená, jak jsem bývala. Postavit se někdy na start nebylo jednoduché, nejednou si člověk říkal, proč by to vlastně měl dělat, jestli mu to za to stojí. A to přesto, že já jsem měla a mám běhání stále strašně moc ráda.

Co pomohlo?

Nejvíc to, že jsem začala běhat s těmi svými. Dali jsme s manželem dohromady skupinu lidí, kteří se běhu chtějí věnovat. Nejsou to žádní profesionálové, ale ani jenom hobíci, někteří se velmi rychle zlepšují. Právě u téhle skupiny mi běhání přineslo i jiný smysl. V tom, že můžeme pomoct někomu jinému, že jim mohu předat své zkušenosti a že jim to pomáhá.

Nyní i po dvou letech od chvíle, kdy jste kvůli zdravotním problémům skončila s profesionální atletikou však dosahujete slušné běžecké časy bez speciálního tréninku. Je takový půlmaraton pro vás bez bolesti?

Tohle je paráda, na tomhle čase mě nic nebolí. Navíc tohle bylo v terénu, takže ten čas vzhledem k tréninku není špatný.

Je naděje ho vylepšovat?

Tam to moc nevidím. Kolem těch čtyř minut na kilometr se cítím výborně. Když chci zrychlit, tak to cítím a také se zahltím.

O svém odchodu z profesionální atletiky jste se rozhodla před dvěma lety. Už jste neměla chuť pokračovat?

Chuť by byla, ale najednou se to ve mně zlomilo. Předtím jsem měla několik zdravotních problémů a několikrát se to opakovalo. Když se to zastavilo a vypadalo to, že můžu do tréninku šlápnout zase výrazněji, tak se objevilo něco nového. Navíc mi v té době skončila podpora na středisku. Tak nějak se všechno vytratilo do ztracena, což mi po těch dvaceti letech přišlo líto. Do toho mi Carlo (Capalbo, zakladatel Pražského maratonu) nabídl práci u RunCzech Racing Teamu. Když se to sečetlo, vyšlo z toho toto.

Nikdy jste neměla chuť se vrátit zpátky?

Kdyby to šlo, vrátím se hned (smích). Ale už to je pryč.

Co lyže? Svého času jste patřila mezi světovou špičku, na olympijských hrách v Soči před jedenácti lety jste doběhla v nejlepší desítce.

Tak ty mi opravdu nechybí.

Eva Vrabcová Nývltová.

Ale když jsme si domlouvali telefonicky rozhovor, říkala jste mi, že jste právě na lyžích a že to je letos často. Tak jak to je?

To je díky dceři. Ještě jí není pět, zkoušela už některé sporty, ale moc ji to nebavilo. Když se ale postavila na běžky, tak to bylo něco jiného, chytlo ji to. A když na nich byla popáté a ujela v pohodě dvanáct kilometrů, tak se trochu děsím toho, jak s tím naložím. Vím, co to obnáší i jak jsem se s lyžemi ráda loučila. Teď je to ale tak, že jsme s ní na lyžích každou volnou chvíli.

Co vy a závody na lyžích?

To nehrozí. Netrénuji, nemám ani potřebný materiál, takže na nich teď spíš poznávám krásu hor, na což nebyl čas.

Žádné, byť jen rekreační závodění neplánujete?

Možná bych ještě jednou zkusila Jizerskou padesátku. Jsem ráda, že jsem mohla objet většinu slavných dálkových běhů včetně Vasova, třeba ještě tu Jizerku někdy zkusím.

Říkala jste, že vám vedle práce pro RunCzech team hodně pomohla tréninková skupina, kterou jste s manželem dali dohromady. Jak vypadá?

Fungujeme od loňského roku, je v ní asi třicet lidí a je úplně super vidět, jak se někteří zlepšují. Po pár měsících tréninku jdou nahoru, dvě holky se mohou dostat do širší reprezentace. Rychle nahoru jde jeden kluk z Týniště nad Orlicí. Potenciál by byl, ale když se chce člověk dostat ještě výš, tak to stojí dost peněz, je to drahé. Takže se jim snažíme i v tomhle pomoci, protože na určité úrovni to nejde třeba bez vysokohorského soustředění. Trénujeme v Hradci, ale už jsme byli na soustředění ve Španělsku, chystáme Livigno. Je kolem toho dost práce, navíc s manželem píšeme tréninkové deníky i dalším běžcům.

Takže sportovní pohoda?

Ta nám s manželem pomohla i partnersky. Když jsem skončila s běháním, najednou jsme s manželem, který mě trénoval, neměli společný sportovní zájem. Tohle naši rodinu zase zocelilo.

Kluci mají na evropskou špičku!

Jako aktivní atletka si mohla chod RunCzech racing teamu před lety vyzkoušet na vlastní kůži. Nyní se o něj už dva roky sama stará.

A druhý lednový víkend jí potvrdil, že celý tým jde správným směrem. Dva ze tří nadějných českých atletů, na které spoléhá Damián Vích a Martin Zajíc totiž ve Valencii při silničních bězích zazářili

RunCzech racing team slaví kulaté výročí RunCzech racing team letos oslaví desetileté trvání. V roce 2015 vznikl s myšlenkou dát šanci rozvíjet se atletickým talentům a vytvářením podmínek pomoci k jejich posunu mezi profesionální elitu. Prvních pět let dával sloužil běžcům nejen českým, ale také řadě keňských. Tento model týmu se po komplikovaných covidových letech změnil, soustředil se výhradně na domácí běžeckou scénu.

Vích českým rekordem na 10 kilometrů, kterým navíc splnil limit pro start na dubnovém mistrovství Evropy v silničních bězích, jež se uskuteční v Bruselu.

A Zajíc na stejné trati osmivteřinovým vylepšením osobního rekordu, a to v situaci, kdy měl Brusel už několik týdnů jistý. Vyběhl si ho také ve Valencii na půlmaratonské trati.

„Je příjemné být součástí příběhu, který inspiruje, spojuje a posouvá hranice možného. Damián a Martin jsou důkazem, že tvrdá práce a odhodlání mohou přinést mimořádné výsledky,“ uvedla Vrabcová Nývltová.

Tomáš Habarta (vlevo) a Damián Vích ve finále mistrovství Evropy

Hlavně Víchův čas 28:21 minut je velmi nadějný. Mladý český atlet jím vymazal třicet let starý Kučerův rekord a zařadil se mezi současné nejlepší evropské běžce.

Podobně svým půlmaratonským časem 1:02:31 v říjnu zazářil také Zajíc, historicky třetí nejlepší český čas ho posunul do Bruselu. Daleko od toho ve Španělsku nebyl ani Patrik Vebr, třetí člen týmu vedeného bývalou výbornou běžkyní na lyžích a poté i na suchu. Za Zajícem zaostal o minutu a tři vteřiny, i tak si výrazně vylepšil osobní rekord a v dlouhodobých českých tabulkách se dostal na sedmou příčku.

„Všichni jsou velmi talentovaní a tak, i když to není jednoduché, mají na evropskou špičku,“ pochvaluje si bývalá běžkyně.

Patrik Vebr dobíhá druhý před Tomášem Edlmanem.

Nejviditelnější výsledky zatím přinášejí Vích, Zajíc a Vebr. „Naší snahou je vytvořit jim takové podmínky, aby byli konkurenceschopní se světem. S ním se snažíme co nejvíc soupeřit, ale potřebovali bychom i víc,“ vysvětluje jeho organizátorka smysl týmu, jenž naplňuje vizi společnosti Czech, jež mimo jiné atletické aktivity v Česku organizuje hlavně slavný Pražský maraton.

Přestože Eva Vrabcová Nývltová má ze své bohaté sportovní kariéry řadu zkušeností, trenérsky se borcům RunCzech racing teamu nevěnuje: „Mám na starosti spíše věci okolo, které jsou nezbytné pro kvalitní výkony. Pomoc při zajišťování akcí v zahraničí a záležitostí kolem závodů, s případnými stipendii, zajišťování startů hlavně v zahraničí. Je toho dost.

„Hlavně nedávné výsledky dávají týmu naději do příštích sezon. Výkonnostní posun běžců k evropské špičce všichni berou jako obrovskou výzvu. Hlavně s výhledem k červenci roku 2028, termínu olympijských her v Los Angeles.

„To by měl být jeden z vrcholů, který před kluky je,“ zdůrazňuje někdejší úspěšná běžkyně Eva.