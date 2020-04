I s dcerou hry stíhá. Napodobí vytrvalkyně Vrabcová Špotákovou?

Kdyby svět nezasáhla zdravotnická krize, začaly by olympijské hry v Tokiu necelé tři měsíce po pondělním porodu Vrabcové Nývltové. Česká rekordmanka v maratonu by tak o sportovní svátek v Japonsku přišla.

Roční odklad her však dává 34leté atletce dostatek času na zotavení a přípravu směrem k vrcholné akci. Vždyť na začátku těhotenství zamýšlela závodit už po čtyřech měsících, do Tokia jich nyní zbývá téměř patnáct.

Vrabcová Nývltová původně plánovala, že by se jako maminka mohla představit na konci srpna na evropském šampionátu v Paříži. „Doktoři říkají, že to je reálné, ale ať jsem opatrná,“ prozradila loni v listopadu v Karlových Varech při akci ČOV. „Nechci být krkavčí máma, která hned mimčo odloží a bude trénovat, to určitě ne. Necháme tomu volný průběh.“

Eva Vrabcová Nývltová pózuje s maskotem ME v Berlíně 2018 poté, co v maratonu získala bronz.

Nyní tolik spěchat nemusí, Mezinárodní atletická federace rozhodla, že limity pro Tokio budou moci atleti plnit až od 1. prosince, pro maratonce se kvalifikační období uzavře na konci května 2021.



Bronzová medailista z mistrovství Evropy v Berlíně tak má reálnou šanci, že ke třem na zimním hrám v roli běžkyně na lyžích a k účasti už jako maratonkyně v Riu, přidá další start na nejprestižnější sportovní akci světa.

Inspirací Špotáková

V české výpravě by se ve skupině olympioniček-maminek potkala třeba s Barborou Špotákovou, která před týdnem potvrdila, že ani roční odklad ji od záměru startovat v japonské metropoli neodradí.

Dvojnásobná olympijská vítězka v květnu 2013 přivedla na svět syna Janka a 113 zní po porodu už závodila.

„Vyšlo to úplně perfektně. Akorát jsem ho nakojila před závodem, pak se mohla v klidu rozcvičit a ukočírovat nervozitu,“ popsala Špotáková po závodě, na co se v nové roli musí soustředit. Následně získala bronz na hrách v Riu a o rok později se v Londýně stala mistryní světa.

Také po narození druhého syna Darka v červenci 2018 našla Špotáková chuť vrátit se ke sportu. „Úplně nejdřív jsem si řekla: Ještě to zkusím. Až pak jsem během těhotenství občas měla pochyby. A po narození malého jsem řešila docela velké trable s bederní páteří. Tehdy mě napadlo: Třeba to už nepůjde,“ popisovala loni v červnu.

A v oštěpařské kolegyni může hledat vzor i Vrabcová Nývltová.

„Spíš než o tom, jak se vracet, jsme se bavily o tom, jak se teď udržovat,“ přiznala loni v listopadu, že se Špotákovou ranou fázi těhotenství konzultovala. „Běhání kvůli otřesům ideální není. Chodím s holemi na dlouhé vycházky, šlapu na rotopedu a chystáme se na čtrnáct dní na běžky do Livigna, aby tělo pořád vědělo, co je krvetvorba.“



Rovněž začátky po porodu budou pozvolné, Vrabcová Nývltová totiž loni vůbec nezávodila. V první polovině roku se potýkala s problémy s achilovkami, které ji začaly sužovat po evropském šampionátu v Berlíně v srpnu 2018. A když už se v červenci chystala vrátit se zpět do tréninku, znovu musela ubrat - tentokráte kvůli těhotenství.

„Lékaři mi doporučovali, abych si dala delší pauzu. Takže možná budu pokračovat ještě pět šest let,“ hledala pozitiva na období klidu 26. žena olympijského maratonu v Riu.

A proti původním odhadům dostane šanci bojovat o účast na hrách v Tokiu. Tedy, pro maratonce nejspíš nepůjde o akci v Tokiu, kvůli parnému počasí se mají nejdelší běžecké závody přesunout do 800 km vzdáleného Sappora.

„V Sapporu jsem závodila na lyžích, bylo to tam krásné, ale letní olympiáda pro mě měla největší kouzlo, že jsme byli všichni dohromady a ne, že by teď vytrvalce odsunuli jinam. To by mě hodně mrzelo,“ vyprávěla čtyři měsíce předtím, než se hry posunuly.

Přijde maratonu pod pěti kruhy po narození dcerky na chuť?