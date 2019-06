Hvězda EuroHeroes o své dominanci, nové výzvě a tokijském snu

Stejně jako v Karlových Varech si pětadvacetiletý suverén podmanil celý závod a od půlky bylo jasné, že si připíše druhé vítězství za sebou na české půdě. Hlavní soupeř z Ostrovů se navíc ve velkém vedru závodem doslova protrápil a skončil až na konci první desítky.

„Může se to zdát jako snadné vítězství, ale není tomu tak. Startovala tu absolutní evropská elita. Konkurentem nebyl pouze Luke. Mám ale velkou formu, a proto se mi podařilo opět zvítězit. Uvidíme za dva týdny v Olomouci,“ těší se borec, který s dálkovým během začal ve třinácti letech.

Právě momentální životní forma je hlavní Rachikova zbraň, která ho v současnosti nejvíce zdobí. Stačí se podívat na jeho dosavadní sezonu.

Nejlepší čas na půlmaraton? Zaběhnutý letos v Neapoli v rámci série závodů RunCzech. Nejlepší maratonský čas? O dva měsíce později v rámci slavného londýnského závodu. A drobný Ital nezahálí ani na českém území. V Karlových Varech i Českých Budějovicích vytvořil nový evropský traťový rekord.

Kde se v něm bere taková forma, co se změnilo proti předešlým sezonám?

„V první řadě jde o sebevědomí. V Londýně jsem si zlepšil osobák na maraton o více než čtyři minuty. Psychicky jsem se ohromně posunul, i fyzicky se cítím nejlépe v kariéře. Jsem stále mladý a teprve se dostávám do ideálních vytrvalostních let. Cítím velký prostor pro zlepšení a tahle sezona je toho důkazem,“ vysvětluje bronzový medailista z loňského evropského šampionátu.

A co teď? Rachik, jako dosavadní suverénní vládce, má v následujících dnech jasnou motivaci. Dotáhnout svoje panování na českém území k vítěznému konci a vyhrát letošní EuroHeroes Challenge.

„Ohromně mě to láká. Co si budeme nalhávat, díky takovému projektu se my z Evropy dostaneme daleko víc do povědomí. Nesoupeříme pouze proti času, ale o stupně vítězů. Dobrý čas je krásný, ale nic se nevyrovná pocitu po triumfu a ten mi projekt EuroHeroes umožňuje. Těším se do Olomouce, kde chci navázat na svoje dosavadní výkony,“ popisuje svůj pohled na nový projekt, který má pomoci evropským atletům k dobití většího respektu a fanouškovského zájmu.

Jeden z nejlepších evropských závodníků současnosti si dobře uvědomuje, že i díky EuroHeroes má možnost k co nejlepší přípravě na hlavní cíl - olympijské hry v Tokiu.

„Sním o olympijských hrách od dětství. Je to absolutní vrchol každého sportovce. Od svého prvního vítězného závodu si představuji, že jednou se zúčastním olympiády. Chci se nadále zlepšovat, uzmout italský rekord. Je to velká motivace, ale zároveň závazek,“ přiznává dosavadní hrdina série letošních závodů RunCzech.