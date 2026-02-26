Etiopská mílařka Weltejiová nesmí dva roky závodit, odmítla dopingovou kontrolu

Elitní etiopská mílařka Diribe Weltejiová dostala dvouletý trest za loňské odmítnutí dopingového testu. Sportovní arbitráž CAS v Lausanne rozhodla, že se dopustila nedbalosti, když nevyhověla požadavku dopingových komisařů na odevzdání vzorku. Kvůli předběžnému zastavení činnosti přišla Weltejiová vloni o start na zářijovém mistrovství světa, kde měla obhajovat stříbro z roku 2023 na 1500 metrů.

Diribe Weltejiová (v popředí) z Etiopie běží závod na 800 metrů. | foto: AP

Mezinárodní federace World Athletics požadovala pro běžkyni čtyřletý trest, CAS jí ale udělil kratší zákaz startů s vysvětlením, že šlo o neúmyslné provinění.

Podle vyšetřování dorazili komisaři k Weltejiové v době, kdy spala, a manžel ji nechtěl budit. Snaha o dohodu nevyšla a třiadvacetiletá atletka, jež vloni získala stříbro i na halovém mistrovství světa v Nan-ťingu, vzorek neodevzdala.

CAS ve zdůvodnění uznal, že situaci komplikovala jazyková bariéra a že došlo k jistým nestandardním postupům, konstatoval ale, že „sportovkyně jejího kalibru a zkušeností měla vědět, že je povinna vyhovět bez ohledu na načasování návštěvy“.

Doping v centru dění. Knighton se na čtyři roky zastavil, vicemistryně přijde o MS

Národní svaz Weltejiovou vloni na konci srpna osvobodil, Jednotka pro bezúhonnost atletiky AIU ale s verdiktem etiopské strany nesouhlasila a u CAS si vymohla suspendaci do vyřešení případu.

Etiopská mílařka Weltejiová nesmí dva roky závodit, odmítla dopingovou kontrolu

