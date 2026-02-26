Etiopská mílařka Weltejiová nesmí dva roky závodit, odmítla dopingovou kontrolu

Mezinárodní federace World Athletics požadovala pro běžkyni čtyřletý trest, CAS jí ale udělil kratší zákaz startů s vysvětlením, že šlo o neúmyslné provinění.
Podle vyšetřování dorazili komisaři k Weltejiové v době, kdy spala, a manžel ji nechtěl budit. Snaha o dohodu nevyšla a třiadvacetiletá atletka, jež vloni získala stříbro i na halovém mistrovství světa v Nan-ťingu, vzorek neodevzdala.
CAS ve zdůvodnění uznal, že situaci komplikovala jazyková bariéra a že došlo k jistým nestandardním postupům, konstatoval ale, že „sportovkyně jejího kalibru a zkušeností měla vědět, že je povinna vyhovět bez ohledu na načasování návštěvy“.
Národní svaz Weltejiovou vloni na konci srpna osvobodil, Jednotka pro bezúhonnost atletiky AIU ale s verdiktem etiopské strany nesouhlasila a u CAS si vymohla suspendaci do vyřešení případu.