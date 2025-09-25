Aleneová za svou kariéru vyhrávala závody hlavně v Mexiku, kde od roku 2010 žila a trénovala, vítězství si ale přivezla také z Bangkoku nebo Turecka. Jejím osobním maximem byl čas 1:07,43 v půlmaratonu z roku 2022, o rok později si zaběhla osobní rekord také na dvaačtyřicetikilometrové trati v Kapském Městě – 2:27,26.
Letošní poslední květnovou sobotu ve Stockholmu běžela o tři minuty pomaleji, přesto dokázala zvítězit před svou krajankou Muluhabt Tsegaovou.
Během zářijového tréninkového kempu v Etiopii byla Aleneová kvůli nevolnosti převezena do nemocnice v Addis Abebě, kde zemřela.