Jen čtyři měsíce po svém triumfu zemřela vítězka Stockholmského maratonu

Autor:
  15:01
Etiopská běžkyně Shewarge Aleneová zemřela jen čtyři měsíce poté, co triumfovala na maratonu ve Stockholmu. Třicetileté maratonkyni se udělalo slabo během tréninku a byla převezena do nemocnice, kde jí už ale lékaři nedokázali pomoci. O úmrtí informovaly stránky stockholmského závodu.

Shewarge Aleneová v cíli Stockholmského maratonu. | foto: Profimedia.cz

Aleneová za svou kariéru vyhrávala závody hlavně v Mexiku, kde od roku 2010 žila a trénovala, vítězství si ale přivezla také z Bangkoku nebo Turecka. Jejím osobním maximem byl čas 1:07,43 v půlmaratonu z roku 2022, o rok později si zaběhla osobní rekord také na dvaačtyřicetikilometrové trati v Kapském Městě – 2:27,26.

Letošní poslední květnovou sobotu ve Stockholmu běžela o tři minuty pomaleji, přesto dokázala zvítězit před svou krajankou Muluhabt Tsegaovou.

Během zářijového tréninkového kempu v Etiopii byla Aleneová kvůli nevolnosti převezena do nemocnice v Addis Abebě, kde zemřela.

Vstoupit do diskuse (6 příspěvků)
title=Tipsport - partner programu
Pardubice vs. TřinecHokej - 8. kolo - 25. 9. 2025:Pardubice vs. Třinec //www.idnes.cz/sport
25. 9. 18:00
  • 1.80
  • 4.41
  • 3.59
Chodov vs. KladnoFlorbal - 3. kolo - 25. 9. 2025:Chodov vs. Kladno //www.idnes.cz/sport
25. 9. 18:00
  • 1.60
  • 6.51
  • 3.28
Lille vs. BrannFotbal - 1. kolo - 25. 9. 2025:Lille vs. Brann //www.idnes.cz/sport
25. 9. 18:45
  • 1.49
  • 4.73
  • 6.20
GA Eagles vs. FCSBFotbal - 1. kolo - 25. 9. 2025:GA Eagles vs. FCSB //www.idnes.cz/sport
25. 9. 18:45
  • 1.74
  • 4.14
  • 4.45
Osasuna vs. ElcheFotbal - 6. kolo - 25. 9. 2025:Osasuna vs. Elche //www.idnes.cz/sport
25. 9. 19:30
  • 1.99
  • 3.23
  • 4.60
SBŠ Ostrava vs. TroistorrentsBasketbal - Kvalifikace - 25. 9. 2025:SBŠ Ostrava vs. Troistorrents //www.idnes.cz/sport
25. 9. 19:30
  • 1.12
  • 21.40
  • 5.93
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Smrt obětavé naděje. Mladý biatlonista zemřel při jízdě na kole po střetu s autem

Střet s autem při vyjížďce na kole nedaleko Krouny na Chrudimsku přeťal slibnou kariéru devatenáctiletého biatlonisty Jana Vaňhy. Okolnosti páteční tragické nehody nyní zjistila redakce iDNES.cz....

Neštěstí před začátkem sezony. Mladý český biatlonista tragicky zahynul

Období letní přípravy končí a za pár týdnů odstartuje v biatlonu nová zimní sezona, čeští biatlonisté do ní ale budou vstupovat se stínem smutku. V pouhých devatenácti letech tragicky zahynul bývalý...

Slavia - Bodö/Glimt 2:2, strhující bitva, hosté smazali manko a v závěru srovnali

Slávističtí fotbalisté v Lize mistrů mířili k vítězství, vedli o dvě branky, ale nakonec v úvodním zápase hlavní fáze remizovali s Bodö/Glimt 2:2. Vyrovnávací gól dostali v poslední minutě z brejku,...

MS v atletice 2025 Tokio: výsledky, vítězové, česká nominace a výkony

Atletická elita osm dní bojovala v dalekém Japonsku. Mistrovství světa v Tokiu bylo na programu od 13. do 21. září 2025. Českou nominaci a výkony, program závodů a především výsledky najdete v...

Volejbalová senzace pokračuje! Češi zdolali Írán a na MS si zahrají o medaile

Čeští volejbalisté si na mistrovství světa na Filipínách zahrají semifinále. Už tak nejúspěšnější šampionát v samostatné české historii osladili čtvrtfinálovou výhrou nad Íránem 3:1 po setech 22:25,...

Legendární Běchovice se blíží. S obhájcem Zajícem a vracející se Sasínek Mäki

V neděli 28. září se uskuteční už 129. ročník nejstaršího silničního závodu v Evropě Běchovice – Praha, který bude zároveň i domácím republikovým šampionátem v silničním běhu na 10 kilometrů. Na...

25. září 2025  15:33

Kinský návrat do brány ozdobil čistým kontem. Kouč žasl nad jeho zákrokem

Když po zápase kouč fotbalistů Tottenhamu hodnotil výkon svých svěřenců, sám od sebe vypíchl jedno konkrétní jméno: „Rád bych pochválil Antonína Kinského, ten jeho zákrok v první půli byl...

25. září 2025  15:25

Jen čtyři měsíce po svém triumfu zemřela vítězka Stockholmského maratonu

Etiopská běžkyně Shewarge Aleneová zemřela jen čtyři měsíce poté, co triumfovala na maratonu ve Stockholmu. Třicetileté maratonkyni se udělalo slabo během tréninku a byla převezena do nemocnice, kde...

25. září 2025  15:01

Novotného smolná sezona: někdy error, jindy sestřelený. Otestuje nový stroj i tým

Osmkrát na startu, šestkrát nedojel. Na letošní sezonu v seriálu mistrovství světa superbiků v kategorii supersportů 300 by motocyklový závodník Filip Novotný nejraději rychle zapomněl. „Možná jsem...

25. září 2025  14:40

Baník může být super krok v kariéře, věří Šancl. Zatím ale myslí jen na Pardubice

Zhruba za tři měsíce se záložník Filip Šancl připojí k fotbalistům Baníku Ostrava, ale momentálně stále bojuje za Pardubice. A za ně nastoupí také příští týden ve středu od 18.00 v domácí dohrávce 5....

25. září 2025  14:39

Zvláštní bitka s oslavou a úsměvy. Soupeři shodili rukavice současně s gólovou trefou

Že i pouhá příprava může nabídnout ztřeštěné momenty, se dobře ukazuje před startem v NHL. Největší pozornost v duelu Caroliny s Floridou přitáhl úvodní gól. Nebyl vítězný ani kdovíjak krásný. Jen ve...

25. září 2025  14:30

Šotnar poděkoval, že nedostal výpověď. Z Pardubic by časem rád viděl klub číslo 1

Vyřazení pardubických basketbalistů v předkole play off a konečné 10. místo? Nic podobného už se zkrátka nesmí opakovat. „Hodlám ukázat, že loňský rok nebyl obrazem naší práce, ale jen odrazovým...

25. září 2025

Grosjean se vrátí za volant formule. Pět let poté, co v ní málem uhořel

Pět let po málem fatální nehodě ve formuli 1 se francouzský pilot Romain Grosjean opět posadí do kokpitu. V pátek bude na okruhu v Mugellu řídit při testovací jízdě vůz stáje Haas z roku 2023....

25. září 2025  13:37

Hejduk hodil buly v Ústí, viděl debakl a mluvil o synech: Oba hrají za Harvard

Zažil nablýskané ceremoniály v NHL před natřískanými arénami, teď hokejový velikán Milan Hejduk vhodil čestné buly před 350 fanoušky ústeckého Slovanu na šestitisícovém stadionu. Nejslavnější...

25. září 2025

MS ve volejbale mužů 2025: program semifinále, český tým, kde sledovat

Dlouhých patnáct let čekali na účast mezi elitou, teď se čeští volejbalisté na mistrovství světa na Filipínách (12. až 28. září) ukazují výborně. Z těžké základní skupiny postoupili do osmifinále,...

25. září 2025  12:51

Neuvěřitelné, nemám slov. Jak volejbalisty nakopla hrubka íránského kapitána

Po ztrátě koncovky prvního setu prohrávali ve druhém 20:22 a kapitán soupeřů měl jednoznačnou příležitost bodovat. Ale ve vyložené pozici minul smeč a čeští volejbalisté se pak nastartovali k...

25. září 2025  12:21

Volejbalová senzace pokračuje! Češi zdolali Írán a na MS si zahrají o medaile

Čeští volejbalisté si na mistrovství světa na Filipínách zahrají semifinále. Už tak nejúspěšnější šampionát v samostatné české historii osladili čtvrtfinálovou výhrou nad Íránem 3:1 po setech 22:25,...

25. září 2025  8:39,  aktualizováno  12:04

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.