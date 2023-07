Nechci udělat v Espoo ostudu, slíbil výškař Štefela před obhajobou zlata

V úterý už dvaadvacetiletý Štefela nabral směr finské Espoo, kde se na dalším šampionátu „třiadvacítek“ pokusí o obhajobu titulu.

„Na Evropě se může stát cokoliv. Můžete vypadnout z kvalifikace, můžete vyhrát, nikdy nevíte. Ale letím tam s tím, že chci další medaili, ať nemám na poličce jen tu jednu osamocenou,“ plánoval Štefela, svěřenec trenéra Jaroslava Báby.

Zatímco před dvěma lety jeho triumf šokoval, teď už je výškař plzeňského klubu sledovanou personou a jedním z favoritů. „V porovnání se situací před dvěma lety jsem na tom lépe. Někteří borci už postoupili do nejstarší kategorie, momentálně jsem šestý v tabulkách. Ve Finsku chci předvést co nejlepší výkon a uvidíme, co se stane.“

Na vrcholné akce formu načasovat umí. Ukázal to i při loňském premiérovém startu na mistrovství Evropy dospělých v Mnichově postupem do finále a sedmou příčkou.

„Zlato z Tallinu mi určitě pomohlo odstartovat kariéru profesionálního atleta. Nemusím teď někde makat ve fabrice, mohu trénovat a pilovat techniku s těmi nejlepšími trenéry a přibližovat se k vysněné olympiádě,“ svěřil se Štefela.

S nadhledem bere i nedávné mistrovství ČR do 22 let v Ostravě, kde bral jako favorit „až“ třetí příčku. Ale zároveň finišoval přípravu na finský vrchol.

„Bylo to i trošku očekávané. Na šampionát jsem jel ze soustředění v Tatrách, vlak v Žilině měl ještě poruchu. Přijel jsem nad ránem, neskákalo se mi moc dobře, nohy byly zatuhlé. A hned po závodech jsem jel zpátky do Tater, kde jsme ještě ladili dynamiku a techniku. Aby to začalo konečně zase hopsat,“ pousmál se Štefela.

Uvidí se v sobotu v podvečer, finále výškařů začíná v Espoo v 18.45 hodin. „Nechci udělat ostudu,“ slíbil obhájce zlata.