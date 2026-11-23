Letos si vylepšil osobní rekord na úctyhodných 620 centimetrů, což ho v historických tabulkách řadí na druhé místo právě za Duplantise.
„Rok 2026 byl nezapomenutelný,“ hodnotí řecký tyčkař v rozhovoru pro iDNES.cz.
Ačkoliv mu teprve nedávno začala příprava na novou sezonu, už plánuje závodní rozvrh. A v únoru do něj napasuje i ostravský mítink Czech Indoor Gala, na kterém bude patřit k hlavním hvězdám.
Jaké máte vzpomínky na zdejší závody?
Česko má v mém srdci zvláštní místo, protože ho mám spojené s krásnými vzpomínkami ze začátku mé kariéry. Přijel jsem tam poprvé, když mi bylo 16 let. Na závodě v Ostravě jsem skočil 553 centimetrů, čímž jsem vytvořil světový rekord v kategorii dorostenců. A bylo to poprvé, kdy jsem skákal na stejném mítinku jako Renaud Lavillenie (dřívější světový rekordman).
Czech Indoor Gala
Mezinárodní atletický mítink se v Ostravě uskuteční 2. února 2027. Už počtvrté v řadě bude součástí nejvyšší kategorie Gold seriálu World Athletics Indoor Tour, každoročně navíc patří mezi nejlépe hodnocené mítinky této prestižní série. Loni ve Vítkovicích fanoušci viděli evropský rekord v běhu na 400 metrů mužů. Vstupenky jsou v prodeji prostřednictvím sítě Ticketportal.
To musel být krásný zážitek.
Rozhodně byl! A teď, víc než deset let po mé první návštěvě, se v Ostravě představím znovu. Je výjimečné vrátit se na místo, které je spojené s vašimi prvními kroky. Vidíte, jakou cestu jste od té doby ušli. Nemůžu se dočkat, až budu závodit před tamním publikem, a doufám, že předvedu co nejlepší výkon.
Znáte se s některým z českých atletů?
Blíže znám dva. Právě v roce 2016 jsem závodil v Ostravě i s Amálií Švábíkovou, od té doby jsme v kontaktu. Je hezké se ohlédnout a vidět, jak se naše kariéry vyvinuly. A pak znám ještě Jana Kudličku.
Sledoval jste ho, když závodil?
Ano, pamatuju si ho z doby, kdy jsem byl malý kluk. Když jsem začínal, sledoval jsem ho a hodně ho obdivoval. Měl jsem také to štěstí s ním být na nějakém mítinku. Vždycky je hezké potkat atlety, které máte spojené se svými sportovními začátky.
Teď můžete inspirovat vy.
To bych rád. Rád bych mladým lidem ukázal, že to není vždy snadné, budou čelit obtížím, neúspěchům a chvílí, kdy budou mít chuť to vzdát, ale nikdy by neměli přestat věřit sami v sebe. Pokud můj příběh dokáže byť jen jednomu dítěti pomoct, pak je to smysluplné. To je jeden z mých cílů.
Jaké jsou ty atletické?
Chci zlepšit svůj osobní rekord a bojovat o největší tituly. Ale nechci si stanovovat limity, rád bych se dál rozvíjel a zjistil, kam až se můžu dostat. Mám velké sny, ale vím, že musím jít krok za krokem.
V letošní sezoně jste si vylepšil osobní rekord na 620 centimetrů.
Je to moment, na kterém pracujete mnoho let. V tu chvíli si uvědomíte, že veškeré úsilí a oběti za to stály. Je to okamžik, který si budu pamatovat do konce života, ale zároveň mi dodal ještě větší motivaci pokračovat dál.
Rok 2026 se vám celkově velmi vydařil, že?
Byl to neuvěřitelný rok! Jsem hrdý na to, co jsme s mým týmem dokázali. Kdybych měl rok 2026 popsat jedním slovem, řekl bych, že byl nezapomenutelný. Vrcholem samozřejmě bylo zdolání 620 centimetrů a vítězství ve finále Diamantové ligy. Nejvíc si ale vážím celé té cesty a především toho, že stále miluju to, co dělám.
Jak jste trávil čas po sezoně?
Nejprve jsem jel na výlet do Benátek a poté do Toskánska, protože mám rád tamní vinařskou kulturu. Když jsem se vrátil do Řecka, navštívil jsem své oblíbené město Pyrgos, odkud pochází můj otec a kde jsem jako malý trávil letní prázdniny. Sešel jsem také se s přáteli z dětství, což jsem potřeboval. Odpočinek pro mě není jen o zotavení, ale právě o tom být s lidmi, které máte rádi, a načerpat pozitivní energii.
Vypadáte, že jí máte na rozdávání.
Znovu jsem našel radost z atletiky, což je jedno z největších vítězství v mé kariéře. Bylo období, kdy jsem se možná až moc soustředil na tlak a výsledky a zapomněl jsem, proč jsem začal. Teď pro mě atletika znamená víc než medaile a rekordy. Je součástí mé osobnosti, jsem díky ní šťastný.
Rovněž musí být motivující, že i vy překonáváte výšky, které byly dřív nemyslitelné.
Rozhodně, náš sport je o posouvání limitů a neustálém objevování toho, co je možné. Výšky, které byly kdysi považovány za nepředstavitelné, se dnes stávají realitou. Je to vzrušující. Motivuje mě to pracovat ještě víc a věřit, že toho můžeme dosáhnout mnohem víc.
V čem se můžete ještě zlepšit?
Je toho hodně, ať už technicky, fyzicky nebo mentálně. Skok o tyči je disciplína plná detailů a vždy se dá naučit něco nového. Chci být konzistentnější, ještě víc zlepšit svou techniku, pracovat na rychlosti a získávat další zkušenosti.
Jste rád, že má mužská tyčka ve světě takovou pozornost?
Nesmírně, protože je to vzrušující disciplína a pozornost si zaslouží. Máme vynikající závodníky, skvělé mítinky a publikum, které se neustále rozrůstá. Aktuálně žijeme ve výjimečné éře skoku o tyči a cítím velké štěstí, že jsem její součástí.
Je to především velká zásluha Armanda Duplantise.
Určitě, s Mondem máme skvělý vztah. Známe se dlouho, v podstatě jsem vyrůstali ve stejném prostředí. Rivalové jsme pouze na závodech, mimo ně jsme hodně dobří kamarádi a navzájem se respektujeme. Monda si vážím jako atleta i jako člověka, je skvělé mít někoho, s kým sdílíte lásku ke sportu.
Motivují vás jeho výkony?
Jasně, když vidíte někoho dosahovat neuvěřitelných věcí, automaticky vás to motivuje. Mondo naši disciplínu neustále posouvá, ale já se snažím soustředit hlavně na svou vlastní cestu.
Zároveň to ale musí být trochu těžké, ne?
Samozřejmě, že vždycky chcete vyhrát a jít do každého závodu s tím, že bojujete o první místo. Zároveň vím, že sport je o konkurenci. Skončit druhý neznamená být automaticky smutný. Naopak je to další motivace. Já svým schopnostem věřím a doufám, že příští rok předvedu ještě lepší výkony než letos.