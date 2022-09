Když legenda nemohla, tak přidala víc. Zátopek v Houštce lámal rekordy

Byla sobota 29. září 1951. Emil Zátopek odstartoval na novém stadionu v Houštce ve Staré Boleslavi do závodu na dvacet kilometrů, který běžel celý v pekelném tempu. Během něj doslova rozcupoval atletické milníky.

Lesní stadion Houštka byl otevřený teprve rok, ale díky perfektní škvárové dráze se do areálu ve Staré Boleslavi sjížděli atleti z celé země. Nejvíce tam tehdy trénoval právě Emil Zátopek, který běhal na stadionu i v okolních lesích.

„S manželkou Danou měl dokonce k dispozici i vilu kousek od stadionu. Vše podřídili tomu, aby se perfektně připravili na olympiádu v Helsinkách 1952,“ vysvětlil sportovní historik Josef Němeček.

Že se na vrchol kariéry Zátopek svědomitě chystá, dokázal právě koncem září 1951. Přesně týden po svých devětadvacátých narozeninách si dal dodatečný dárek v podobně neskutečného výkonu.

Dril v lesích .Na počest velikána českého sportu, který v okolí Houštky často trénoval, se ve Staré Boleslavi koná závod Zátopkova 10.

Když cákal olej z podrážek

Kolem trati se tehdy mačkalo šest tisíc fanoušků a někteří kvůli tomu, aby zahlédli hvězdného „Ťopka“, vylezli na okolní stromy. Jásající dav skandující „Zátopek! Zátopek!“ viděl, jak fenomenální atlet zaběhl svým obvyklým stylem postupně světové rekordy na 8 a 9 mil a 15 a 20 kilometrů.

Poté si ještě přidal sprintem dalších 52 metrů, aby vytvořil i světový rekord v hodinovce.

Pět rekordů v jednom závodě a z Houštky se stává světová celebrita nejvyšší úrovně mezi stadiony.

Čtyřnásobný olympijský vítěz, který by se v pondělí dožil sta let, zaběhl v oblíbené Houštce neuvěřitelných čtrnáct světových rekordů během pouhých dvou let.

Hlavně díky Zátopkovi bylo na stadionu ukrytém ve staroboleslavských lesích vytvořeno 32 světových rekordů, což z něj dělá atletický „stánek“ s největším počtem světových rekordů na planetě.

Hlavním strůjcem jeho úspěchu byl tamní nadšenec Jaromír Sibera. „Ten totiž tehdy přišel se zcela unikátní technologií. Pečlivě míchal a testoval směs škváry, jílu a vody. Podle pamětníků prý v Houštce přidával do směsi také olej. To je ale možná jen pověra, která vznikla od atletů, kterým se při běhu cákalo od pat,“ popsal dlouholetý atletický rozhodčí Svatopluk Vávra.