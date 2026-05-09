Chodkyni Klimentové vyšly Poděbrady. Na posledním kilometru nadávám, směje se

„Jsem strašně ráda, že mi závod sedl, šlo se mi dobře od začátku. Těší mě, že se mi podařilo udržet techniku, protože spousta holek na to dojela. Jsem naprosto spokojená,“ líčila nadšeně jedenadvacetiletá reprezentantka, která by se ráda kvalifikovala na letošní seniorský evropský šampionát.
Klimentová na lázeňské kolonádě v Poděbradech potvrdila roli největší domácí naděje. Většinu závodu se pohybovala v nejpočetnější skupince kolem desátého místa, ale v závěru se od soupeřek odpoutala a finišovala šestá.
„Podařilo se mi trhnout docela přirozeně, nemusela jsem dělat nějaký výrazný nástup,“ líčila v mixzóně za cílem. „Patnáctý šestnáctý kilometr může být krizový, takže se na něm občas stane, že se roztrháme.“
Předtím jí blízkost soupeřek pomáhala udržet tempo. „Skupinka je fajn v tom, že člověku moc nedovolí zpomalit. Když někdo začal umírat, tak jiný zase nastoupil. Každému síly vystřelí jindy, takže je to pak aspoň zajímavé a můžete si pořádně zazávodit.“
Samotnou ji překvapilo, že dosáhla na tak povedené umístění. Když udělala poslední krok přes cílovou pásku, radostně vykřikla. A pak se divila: „Vážně jsem šestá?!“
„Moc příjemné překvapení, byla jsem strašně ráda,“ přiblížila o pár minut později. „Řešíme i žebříček vzhledem k letošnímu mistrovství Evropy v Birminghamu. Proto jsem ráda, že jsem došla v top osmičce, která na Zlatých mítincích boduje.“
V sezoně ji kromě ME čeká ještě mezistátní utkání v kategorii do 23 let, ale v něm půjde do akce na deseti kilometrech. „Takže na každé trati mám letos jeden hlavní vrchol. Snažím se, abych byla výhledově schopná mezi desítkou a půlmaratonem přecházet.“
Na tradičním mítinku v Poděbradech se letos právě půlmaraton běžel poprvé, Světová atletika ho od letošní sezony na chodeckých tratích společně s maratonem zavedla. Dříve se závodilo na 20 a 35 kilometrech.
„Myslím, že pro závodníka je to minimální rozdíl,“ říká Klimentová o půlmaratonu, který je pouze o kilometr delší než původní dvacítka. „Já teda právě na tom posledním kilometru vždycky nadávám, ale není to velká změna. Pro diváky je to naopak velká výhoda, protože mají možnost srovnat chůzi s běhy a vidí, že časy nejsou zas tak rozdílné.“
Klimentová si chůzi vybrala už ve dvanácti letech a při otázce, jestli ji tato specifická disciplína baví, se jí rozzáří oči a důrazně odpoví: „Strašně moc!“
A jak si zvládá poradit se stále se opakujícím kroužením po trati, které zvenku může působit velmi monotónně?
„Ideálně bych neměla myslet na nic. Snažím se udržet hlavou v závodě, soustředit se na techniku, na to, jak jsem na tom v pořadí a na koho se ještě můžu dotáhnout.“
V pátek v Poděbradech tyto počty vyhodnotila skvěle.
Nejlepším českým chodcem Zajíček na 18. místě
Ženský půlmaraton v Poděbradech ovládla Peruánka Kimberly Garcíaová Leónová, jež navázala na dva roky starý úspěch a navíc se prezentovala vynikajícím časem 1:31:44.
Mezi muži byl nejrychlejší Ital Francesco Fortunato, jenž nastoupil konkurentům tři kilometry před cílem a triumfoval v evropském rekordu 1:23:00. Nejlepším z Čechů byl Adam Zajíček, jenž dokončil závod na 18. místě v čase 1:27:37.