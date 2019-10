Tři dny předem bude znám termín Kipchogeho maratonského pokusu

dnes 14:44

Pořadatelé ve středu oznámí, jestli se Eliud Kipchoge pokusí o maraton pod dvě hodiny v sobotu 12. října, nebo později. Okno zúžili na termín do 14. října s tím, že právě sobota je preferované datum. Kipchoge se v pondělí v noci vydal do Vídně, kde se pokusí zapsat do dějin, ačkoliv vzhledem ke specifickým podmínkám nemůže oficiálně zaútočit na vlastní světový rekord 2:01:39.

Nejlepší maratonec posledních let potřebuje termín vědět tři dny dopředu, aby tomu mohl přizpůsobit stravu pro vytvoření sacharidových zásob na klíčový běh. Konkrétní čas startu bude oznámen den předem. Kipchoge vyběhne mezi pátou a devátou hodinou ranní. Optimální hodina bude vybrána nejen s ohledem na počasí, ale také s přihlédnutím ke Kipchogeho stravovacímu a dennímu rytmu. „Uvědomujeme si, že miliony lidí po celém světě plánují sledovat, jak Eliud píše historii, ať už v televizi nebo ve vídeňských ulicích, a chtějí vědět, kdy se to uskuteční. Ale kvůli výjimečné povaze této jedinečné události jsme v pozici, že nemůžeme potvrdit datum nebo čas startu, dokud si nejsme naprosto jistí, že počasí bude příznivé,“ uvedl na webu projektu INEOS 1:59 Challenge Robby Ketchell, který šéfuje skupině pro meteorologickou analýzu. Fotogalerie Zobrazit fotogalerii Optimální podmínky znamenají teplotu mezi sedmi a čtrnácti stupni Celsia, vlhkost vzduchu pod 80 procent, sucho a prakticky bezvětří. Podle současné předpovědi počasí by takové podmínky mohly v sobotu ráno ve Vídni panovat. Pokus se uskuteční na 4,3 kilometru dlouhé rovince v hlavní aleji vídeňského Prátru s obrátkami s větším poloměrem. Okruh, který včetně obrátek měří 9,6 kilometru, absolvuje Kipchoge o něco více než čtyřikrát. A podruhé v životě se pokusí uběhnout 42 kilometrů a 195 metrů za méně než dvě hodiny. Předloni v Monze mu magická hranice o 25 sekund unikla. Olympijský šampion Kipchoge drží oficiální světový rekord výkonem 2:01:39 z loňského závodu v Berlíně. Na konci září o něj málem přišel, Etiopan Kenenisa Bekele byl rovněž v Berlíně jen o dvě sekundy pomalejší.