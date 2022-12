Kipchoge poprvé poběží maraton v Bostonu, chce vyhrát všechny majory

Z rekordního Berlína a maratonu v Londýně má po čtyřech výhrách, Tokio a Chicago vyhrál jednou. „S radostí oznamuji, že v dubnu budu závodit na Bostonském maratonu. Bude to nová kapitola v mé cestě za World Marathon Majors,“ uvedl na webu pořadatelů Kipchoge, který v září v Berlíně posunul vlastní světový rekord o půl minuty na 2:01:09.

Při premiérovém startu v Bostonu bude jeho cílem překonání traťového rekordu, který od roku 2011 drží jeho krajan Geoffrey Mutai časem 2:03:02. „Je to hodně rychlé, ale udělám maximum,“ řekl listu Boston Globe dvojnásobný olympijský vítěz.

Závod v Bostonu je specifický absencí vodičů a zvlněným profilem. „Tam, kde trénuji, jsou také kopce, takže si myslím, že to není nevýhoda. Ale budeme se na to muset víc zaměřit. Sednu si s trenérem a uvidíme, co je třeba. Musím svým svalům dát najevo, že příští maraton bude kopcovitý,“ plánoval běžec, jenž vyhrál 15 ze 17 maratonů, kterých se zúčastnil.

Případné vítězství v Bostonu by ho mohlo ještě více proslavit. „Myslím, že bych byl známější, nejen v Keni, ale po celém světě. Je to nejstarší maraton. Je to DNA skoro všech maratonů. Takže je dobré vyhrát v Bostonu, aby o mně věděli všichni Američané,“ přemítal Kipchoge.

Maraton v Bostonu se uskuteční 17. dubna. Na startu budou i vítězové posledních dvou ročníků Benson Kipruto a Evans Chebet z Keni.