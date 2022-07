Dvacetiletá prvňačka mezi deváťačkami. Jak českou naději donutili k chůzi

V loňské sezoně získala na šampionátech do dvaceti let dvě medaile. Na evropském stříbrnou, na světovém bronzovou.

Nyní v Eugene už si vyzkoušela i konfrontaci se seniorskou špičkou. A neztratila se. Po pomalejším začátku svědomitě stupňovala tempo, po okruhu odhodlaně kroužila a pořadím se posouvala vzhůru až na 21. pozici.

„Byla jsem v polovině startovního pole, za což musím být spokojená. Beru to jako dobrý odrazový můstek do dalších závodů a cennou zkušenost,“ hodnotila v mixzóně.

Únavou se sice opírala o zábradlí, ale hovořila nadšeně a se zápalem. Radovala se z povedeného vystoupení a že ustála i spalují vedro, které okruh v blízkosti stadionu amerických fotbalistů Oregon Ducks po celou dobu závodu zalévalo.

„Vyhovují mi spíš chladnější podmínky, ale velké závody jsou vždycky v létě. Každopádně to nebylo zas tak hrozné, žádné přehřívání jsem nepociťovala. Měli jsme dobře zvládnutou občerstvovačku a ob kolo jsem vždycky měnila kšiltovku i ochlazovací nákrčník s ledy.“

A tak v cílové rovince navzdory útrpnému výrazu v obličeji a sedřeným patám vyhrabala dostatek vůle, aby předstihla Řekyni Filtisakouovou.

Chodkyně Eliška Martínková v závodě na 20 kilometrů na mistrovství světa v Eugene

„Ne že by mi vyloženě zbylo hodně sil, ale v konci jsem většinou schopna zatáhnout. Jsou to takové poslední síly, kdy člověk chce zkoušet víc a víc,“ popsala svou zarputilost.

„Myslím, že u vytrvaleckých disciplín je nejtěžší boj v hlavě. Vyrovnat se s tím, že to chvíli nejde, a znova se do toho dostat.“

Mezi dospělými se musím rozkoukat

Dvacetiletá Martínková to zatím zvládá velmi obstojně. Nejdřív se přitom věnovala běhání středních tratí a přechodu na chůzi, kterou jí trenéři doporučovali kvůli úlevě od zdravotních problémů, sveřepě odolávala.

„Ale pak jsem hned druhý nebo třetí závod vyhrála republiku, což byl první signál, že by mi to mohlo jít. Každopádně jsem potom brečela, že mě do toho budou nutit,“ prozradila nedávno ve svazovém podcastu. „Když jsem se dostala do skupiny trenéra Ivoše Pitáka, začala mě chůze bavit.“

MS v Eugene 2022 Příloha iDNES.cz

Že udělala správné rozhodnutí ukázala loňskou medailovou rozlučkou s juniorskou kategorií. V ní ale soutěžila na desetikilometrové distanci a na dráze, nyní si tak musí zvykat na nový svět.

„Největší rozdíl pro mě je, že se tady musím trochu rozkoukat. V juniorkách jsem holky už trošku znala, taky jsem byla jednou z favoritek. Tady jsou závodnice disciplinovanější. Od začátku vědí, na co mají a jak musejí rozcházet, zatímco v juniorkách se vždycky našel někdo, kdo vystřelil, ale po kilometru byl za všemi ostatními,“ srovnává česká naděje.

I proto si den před závodem na Instagram vyvěsila fotku s popiskem: „Zítra se jako prvňáček projdu s deváťáky po chodbě. Tak hlavně žádný poznámky za běhání!“

Eliška Martínková se ochlazuje během závodu v chůzi na 20 km na MS v Eugene.

Po závodě toto přirovnání vysvětlila: „Vždycky si říkáme dopředu, že tenhle první rok mezi dospělými jsem jako prvňáček a že nemůžu hned chtít závodit s deváťáky. Je to kvůli tomu, abych zklidnila hlavu.“

Přes počáteční odpor nyní chůzi propadla. Byť přiznává že její nejlákavější část ji zároveň často vytáčí.

„Je to kombinace vytrvalosti a techniky. Když ještě můžete, ale nemáte zmáknutou techniku, tak nemusí stačit ani sebevětší snaha. V trénincích musíme dbát hodně na techniku a pořád ji zdokonalovat. V tom se mám ještě kam posouvat.“

Kromě fištrónského a rychlého kolébání se po dlouhých tratích Martínková také navštěvuje obor teritoriální studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy.

„Věnujeme se mezinárodním vztahům a diplomacii,“ přibližuje. „Jinak mám koníčky samé sporty, nejsem moc kreativní typ člověka. Ale zároveň v rámci tréninku hodně využíváme silniční kola a plaveme, takže všestrannost ve sportu mám ráda.“

Ve dvaceti letech učinila v kariéře teprve první krůčky, které ovšem ukázaly solidní potenciál. A tak se Martínková neleká velkých výzev.

„Teď se chci co nejrychleji dát do kupy a připravit se na mistrovství Evropy v Mnichově,“ vyhlížela po závodě v Eugene další seniorskou prověrku, kterou podstoupí v srpnu.

„Pak příští rok chci bojovat o dobré umístění na Evropě do 23 let.“

A co olympijské hry v sezoně 2024?

„Paříž mám v hledáčku taky,“ přikývne.