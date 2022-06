Dusno mě trochu zničilo, připouští sprinter Kubelík

„Čekal jsem, že to bude lepší spíš na dvoustovce než na stovce,“ připouští Kubelík, který na své parádní trati skončil „až“ čtvrtý.

„Z dvoustovky jsem trochu zklamaný. Po prvním dni jsem se cítil unavený, nebylo to ono,“ popisuje Kubelík. Svou roli sehrálo také počasí. „Bylo strašné dusno. A to mi nedělá dobře,“ přiznává Kubelík.

„Byl jsem unavený, chvilkami mi nebylo nejlépe. Takže mě to trochu zničilo,“ líčí, že v Hodoníně nebojoval pouze se soupeři, ale také sám se sebou. Výsledný čas? 21.08.

To v pátek se Kubelík nestačil po doběhu divit. Finálový závod na 100 metrů totiž zvládl v čase 10.39. To by představovalo zásadní vylepšení osobního rekordu, vždyť zatím nejrychleji běžel stovku za 10.51.

„Určitě super, tohle jsem úplně nečekal,“ připustil Kubelík, kterému však k jeho výkonu pomohl neregulérní vítr. Spinterům do zad foukalo 3,6 m/s, povolená hranice jsou přitom dva metry. „Škoda toho větru,“ mrzí Kubelíka, kterému náladu vylepšila bronzová medaile. „Výkon na stovce mi dával naději před dvoustovkou, že by to mohlo dopadnou dobře. Bohužel, pak už to nevyšlo.“

Zklamaný však letošní halový mistr republiky na 200 metrů rozhodně být nemusí. „Na začátku letní sezony jsem měl měsíční pauzu, kvůli maturitě. Takže jsem se k závodění spíš vracel,“ říká Kubelík. „Byl jsem rád, že mi vyšla forma a že mi to běhá.“

Vrchol sezony má totiž teprve před sebou. „Teď budeme mít trochu volněji, ale na konci srpna bude MČR do 22 let. Tam všechno chceme směřovat,“ říká svěřenec trenérky Evy Suché, který v extralize závodí za Univerzitu Brno.

„Jsem rád, že už mám maturitu zdárně za sebou. Teď mě čeká přechod na vysokou, na vyšší úroveň atletiky,“ dodává Kubelík.