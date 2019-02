Sprinter Chambers ve 40 letech zkouší comeback, zatím neúspěšně

Na národním šampionátu ale o víkendu ulil v semifinále start a na sobotním mítinku v Birminghamu nebude mít šanci splnit požadovaný čas, protože ho pořadatelé kvůli jeho dopingové minulosti nepozvali. Nominace se uzavře v neděli.

Chambers začátkem dubna oslaví 41. narozeniny a naposledy reprezentoval před pěti lety, konec kariéry ohlásil v roce 2017. V prosinci na malém závodě zaběhl šedesátku za 6,70 sekundy. O kvalifikaci na HME se pokusil na britském šampionátu, odkud se do Glasgow měli dostat dva nejlepší, pokud by zaběhli čas pod 6,60. To se tam ale nikomu nepodařilo.

Chambersova cesta skončila v semifinále, kde ulil start. Osm britských sprinterů dostalo šanci splnit limit na mítinku v Birminghamu, ale Chambers na tento závod nedostal pozvánku kvůli své dopingové minulosti. V roce 2006 se vrátil po odpykání dvouletého zákazu činnosti za užívání steroidu THG. Později se přiznal, že to byl jeden ze sedmi nedovolených podpůrných prostředků, jimiž si v osmnáctiměsíčním období v letech 2002 a 2003 pomáhal.

Chambers nyní doplatil na politiku národní atletické federace, která na mezinárodních mítincích v Británii zakazuje účast atletů s významným dopingovým trestem v minulosti. Atletova agenta Sizu Aghu to rozčílilo. „Je řada atletů - včetně atletů, kteří budou závodit v sobotu (v Birminghamu) - kteří měli nedávné dopingové tresty, zatímco ten Dwainův je šestnáct let starý. Nic jsem o takové politice nevěděl, ale v Dwainově situaci mě to udivuje,“ uvedl na webu Telegraph Sport.

V Birminghamu bude závodit například Američan Michael Rodgers, který má za sebou devítiměsíční trest za zakázaný stimulant. Chambers i po svém dopingovém provinění několik let Británii reprezentoval. Dostal se i na olympiádu do Londýna 2012, i když až po dlouhé právní bitvě, která zvrátila jeho doživotní distanc pro olympijské hry. Aktuální postoj britského svazu, který nechce na mezinárodních mítincích v Británii dopingové hříšníky, platí od roku 2015.