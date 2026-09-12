Myslyvčuk nyní patří mezi nejstabilnější české atlety, dostal se už za osmdesát metrů a těsně mu unikla medaile z mistrovství Evropy.
Přitom s profesí kladiváře málem skončil. Ukrajinský rodák měl pětiletou pauzu, kdy se atletice nevěnoval. Když se usadil v Česku, znovu začal. Sám, vedle svého domu, po nocích. Teď je z něj atletický profesionál, v roce 2024 získal české občanství a svou novou zemi hrdě reprezentuje.
A rád by pro ni získal nějaký velký úspěch.
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„Volodymyra jsem poprvé zaregistroval před pěti lety na Memoriálu Josefa Hájka na pražských Vinohradech. Nikoho neznal, tak se během závodu držel stranou,“ vzpomíná jeho trenér Král v rozhovoru pro iDNES.cz. „Tenkrát házel okolo sedmdesáti metrů a skončil na druhém místě.“
Od té doby ušel velký kus cesty, jeho osobní rekord je aktuálně 80,69 metru. Jak se změnil?
Nabyl velkého sebevědomí. Tvrdě si jde za svým cílem, aby se jeho výsledek co nejvíce přibližoval světovému rekordu 86,74. Na reprezentačních akcích perfektně zapadl do celého kolektivu, myslím, že v atletické rodině není nikdo, kdo by ho neznal a kdo by ho ignoroval.
Na čem jste ze začátku nejvíc pracovali?
Volodymyr měl neskutečnou chuť do tréninku. Mezi kariérou na Ukrajině a v Česku měl pětiletou pauzu, kdy vůbec netrénoval. Bylo potřeba ho opět dostat do kondice a začít se silovou přípravou. Co se týče výkonnosti, Volodymyr stále kráčí po schodech vzhůru. Doufám, že mu to vydrží.
Může být výhodou, že díky tomu není tak „opotřebovaný“ jako jeho soupeři?
Určitě. Volodymyrovi je třicet, vnímáme to tak, že ta pauza se mu teď hodí. I přesto, že jeho tréninky jsou opravdu na doraz, tak psychická ani fyzická opotřebovanost ještě nedorazila. Beru to jako výhodu a věřím, že úspěch se ještě dostaví.
Nedávno na mistrovství Evropy mu k bronzové medaili chybělo sedm centimetrů.
Přesně tak. Jediný Volodymyrův cíl pro příští rok je vychutnat si pocit štěstí na stupních vítězů. Závidí Lukáši Melichovi bronzovou medaili z mistrovství světa v Moskvě, chce být lepší než on.
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Věříte, že se mu to povede?
Ano. Možná to bude znít trochu přehnaně, ale nevidíme před sebou nic jiného než světový rekord Jurije Sedycha. Pravdou je, že Volodymyr ještě nezdolal ani český rekord, ale to je otázka chvíle. Když vydrží zdravý, určitě se bude ještě zlepšovat.
V čem tkví jeho největší síla?
Styl jeho hodů je založen hlavně na technice, to je jeho největší síla. Samozřejmě má i silové předpoklady, ale prim hrají hodiny a hodiny věnované technické přípravě.
Je to běžné?
V Česku tolik ne. Proto na světovou špičku kromě Volodymyra zatím nikdo nemá. Sice jsme letos měli mistra Evropy sedmnáctiletých, ale to nemá s dospělou atletikou nic společného. V českých vodách se upřednostňuje silová stránka před technickou a v dospělém věku už není z čeho brát. V mládežnických letech se zbytečně pospíchá za úspěchem.
Liší se Volodymyr od ostatních i svým přístupem?
Jednoznačně. Smekám klobouk, jakou má v tréninkovém procesu disciplínu. Za ta léta jsem pár lidí odtrénoval, ale takový přístup k tréninkové morálce jsem ještě nezažil. I Lukáš Melich, kterého jsem dřív trénoval, byl hodně disciplinovaný, ale na Volodymyra to nestačí. Překvapuje mě, že není moc trenérů ani závodníků, kteří by se o jeho způsob přípravy zajímali. Na druhou stranu je pravda, že z naší kuchyně toho moc ven nepouštíme
Byl takový vždy?
Pozitivní přístup k atletice si vybudoval už v mládí na Ukrajině. Pochází z větší vesnice, kde polovina lidí házela kladivem. Atletiku má v krvi.
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Spolupracuje se vám s ním tedy dobře, že?
Přímo úžasně. Přinesl do tréninku nové poznatky, lidsky jsme si sedli.
Co je pro něj důležité?
Chce toho hodně dokázat. Pro sebe i ostatní. Chce dokázat fanouškům, že české občanství obdržel právem. Navíc nevýhodou této disciplíny je, že není na Diamantové lize, kde se dá vydělat nějaký peníz. Výplata atletického profesionála neodpovídá hodinám stráveným prací na stadionu.
I proto musí být povzbudivé, že se dostal na tak prestižní akci, jakou je Ultimate Championship.
Rozhodně. Na začátku této sezony byl v rankingu na 19. místě. Na únorovém soustředění v Portugalsku jsme si dali za cíl účastnit se právě Ultimate Championship, což znamenalo probojovat se na osmou příčku v tabulce. Upřímně, moc jsem tomu nevěřil. Ale Volodymyr to dokázal.. Na těchto závodech nejsou všechny disciplíny, ale kladivo ano, proto v Maďarsku je tato disciplína prestižní. Jsem moc rád, že Česko v ní má svoje zastoupení.