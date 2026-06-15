Duplantise jsem poslal na líbanky, smál se Karalis. Atletiku chtěl opustit, teď inspiruje

Markéta Plšková
  16:37
Na Zlaté tretře bude v úterý závodit už popáté, český mítink ale ještě nikdy neovládl. „Když všechno půjde dobře, tak se mi to tentokrát snad povede,“ smál se Emmanouil Karalis na tiskové konferenci. Loni v Ostravě skončil řecký tyčkař druhý výkonem 592 centimetrů, porazil ho jen hvězdný Armand Duplantis. Švéd ale letos na největší tuzemské atletické akci chybí.
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Emmanouil Karalis na tiskové konferenci ke Zlaté tretře. | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

I proto Karalis cítí, že právě teď má šanci uspět.

Tyčkař přezdívaný Manolo má ke Zlaté tretře speciální vztah, poprvé zde startoval jako šestnáctiletý a výkonem 555 vytvořil světový rekord v kategorii do 18 let. Od té doby se stal vicemistrem světa, bronzovým olympijským medailistou a letos v únoru si posunul osobní maximum na úctyhodných 617.

Nebýt ustřeleného Duplantise, byl by zaručeně tím nejlepším. Ale i závodění se švédským soupeřem Karalise posouvá. Navíc jsou dobří přátelé, nejlepší tyčkař v historii v Ostravě není kvůli rodinným záležitostem, v sobotu měl svatbu.

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A nechyběl na ní ani jeho řecký protivník.

„Jsme jedna komunita, navzájem se máme rádi. Bylo to hodně emotivní, když jsme viděli, že se žení. Přeju jim to nejlepší. Sport vám dává skvělou příležitost poznat lidi z různých koutů světa. Mám z něj radost, ale stejně tak jsem rád, že teď nezávodí,“ smál se Karalis potutelně. „Řekl jsem mu, ať odjede na dlouhé líbánky, ať máme trochu prostoru.“

Karalis tak bude při úterním závodě hlavním favoritem, jistě bude útočit i na rekord mítinku, kterým je Duplantisových 613 centimetrů z minulého roku. „Konkurence bude skvělá. Dám do toho sto procent a snad budu moct odejít ze stadionu s úsměvem,“ doufá 26letý Řek.

„Ostrava je pro mě speciální místo, byla to jedna z mých prvních velkých soutěží. Loni jsem skočil 592, letos snad překonám šest metrů. Pokaždé se tady modlíme za dobré počasí. Snad si to užijeme a budeme skákat vysoko.“

Audrey Werrová a Emmanouil Karalis na tiskové konferenci ke Zlaté tretře.

„Emmanouil je neuvěřitelný, nás tyčkaře baví, kam se to dostalo mezi ním a Armandem Duplantisem,“ komentovala před nedávnem nejlepší česká tyčkařka Amálie Švábíková.

„Už to není o tom, že Mondo je jediný ustřelený, kdo skáče přes šest metrů. Bohužel pro Karalise jsou stejně staří. On je kvalitní a světový tyčkař, ale bohužel tam má toho Monda, který je ještě o kousek lepší. Já se těším na to, kam se jejich souboj dostane a věřím, že Karalis může taky skákat výšky kolem 6,30. Je to větší zabiják, ale zase o to zajímavější je na něj koukat.“

Přitom v jednu chvíli Karalis přemýšlel, že s atletikou skončí. Především kvůli zraněním a rasistickým poznámkám.

Jeho maminka Sara totiž pochází z Ugandy. „Takže jsem odmalička slýchával, že černoši skok o tyči nedělají. Já jsem se ale stal prvním černošským tyčkařem v historii, který překonal hranici šesti metrů,“ řekl dříve v rozhovoru pro World Athletics.

manolo

Family over everything ❤️

14. června 2026 v 18:02, příspěvek archivován: 15. června 2026 v 16:09
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A pro BBC následně přiznal, že skutečně přemýšlel o konci kariéry.

„Kromě rasismu jsem se potýkal také s depresemi,“ vysvětlil. „Bylo období jednoho nebo dvou let, kdy jsem nedokázal podávat takové výkony, jaké jsem si přál. Ale věřil jsem sám sobě a měl jsem kolem sebe lidi, kteří mě podporovali.“

Na šest měsíců si dal od atletiky pauzu, ale díky rodině a přátelům si ke sportu znovu našel cestu.

„Myslím, že bořím určité bariéry pro řeckou i africkou komunitu. Doufám, že nějaké mladé černošské dítě z Řecka nebo odkudkoliv na světě ve mně uvidí někoho, kdo dokázal prolomit překážky, a že pochopí, že být černochem a věnovat se skoku o tyči je něco, co je možné dělat na nejvyšší úrovni. Doufám, že budu člověkem, který inspiruje mladé lidi, aby se skoku o tyči začali věnovat.“

Sám se může už v úterý namotivovat titulem ze Zlaté tretry.

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