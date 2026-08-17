Drsňačka i bohyně. Vystudovala Cambridge, teď Huntová loví zlaté medaile

Čtyřiadvacetiletá Britka ovládla na právě skončeném ME stovku i dvoustovku, slavila také coby členka ženské a smíšené štafety na 4x100 metrů.
Čtyři tituly na jednom kontinentálním šampionátu získala jako první atletka v historii. I když nutno podotknout, že v mixu na 4x100 metrů se letos závodilo poprvé, měla tedy výhodu většího počtu disciplín.
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„Jsem úplně v sedmém nebi,“ líčila v neděli večer poté, co si ještě jednou užila ovace burácejícího stadionu s kapacitou 23 tisíc fanoušků.
Většina z nich přála v průběhu mistrovství právě jí. Stala se hlavní domácí hvězdou.
Na loňském MS v Tokiu byla na dvoustovce stříbrná, stejně jako na olympijských hrách v Paříži 2024 se štafetou na 4x100 metrů.
A teď je z ní prvotřídní atletické eso.
Už v roce 2019 o sobě dala vědět díky překonání světového rekordu do 18 let na dvoustovce, zvládla ji za 22,42.
Navzdory tomu se hned nevrhla na profesionální dráhu. Začala studovat na univerzitě v Cambridgi, konkrétně anglickou literaturu.
Jenže oba světy se jí dlouho nedařilo skloubit. V prvním roce studia nemohla spát kvůli přílišné konzumaci kofeinu a měla problémy s mentálním zdravím. Kvůli zranění předního stehenního svalu musela na operaci.
„Ale pořád jsem sama v sebe věřila. Hodně mě držela rodina, která mě podporovala,“ vyprávěla pro The Guardian. Než se po lékařském zákroku dala dohromady, maminka jí dokonce musela pomáhat do sprchy.
Ani po zotavení to na Cambridge stále neměla jednoduché, někteří profesoři pro její sportovní kariéru nenacházeli pochopení.
„Univerzita existuje ve vlastním bláznivém světě s tolika náhodnými a vymyšlenými slovy,“ popisovala. „Jídelna vypadá jako ze světa Harryho Pottera, nosíte hábity a po zaznění gongu se musíte postavit a recitovat v latině.“
V roce 2023 studium dokončila, získala bakalářský titul. Hned poté se vydala trénovat do Itálie do skupiny vyhlášeného kouče Marka Airaleho, aby mohla svůj sprinterský talent konečně naplno rozvíjet.
V Birminghamu ho nyní posunula na úplně jinou, ryze zlatou úroveň.
Stovku vyhrála za rovných 11 vteřin, na dvojnásobné trati předvedla čas 22,19.
„Můžete být drsňačkou ve škole i bohyní na dráze,“ říkala už loni. „Ukazuju, že můžete být nejlepší ve všem, co si vezmete do hlavy.“