Zničená Drahotová: Co se dělo mezi 9. a 13. kilometrem, si nepamatuju

V závodě mistrovství světa na 20 kilometrů chůze obsadila loňská stříbrná medailistka z evropského šampionátu konečné 19. místo. Jen do osmého kilometru se držela ve vedoucí, tehdy zhruba dvacetičlenné skupině.

Už tehdy však zkroucená tvář a grimasy v obličeji české reprezentantky naznačovaly: Bude zle.

Skutečně bylo. V teplotě 32,3 stupně a ve vlhkosti 72,5, tudíž vyšší než při ženském maratonu, bojovala Drahotová s velkým sebezapřením a většinou sama, jen s dalšími kilometry.

„Je docela smůla pro nás, závodníky, když na mistrovství trénujeme celý rok a pak je to tady kvůli počasí tak těžký závod. Samozřejmě, bylo to stejné pro všechny, ale mě to vůbec, ale vůbec nesedlo.“

Na dnešek tedy určitě nebude vzpomínat v dobrém, že?

Rozhodně mě to mrzí. Vím, že to může znít divně, ale já byla dobře připravená, cítila jsem formu a těšila se, že ji tu prodám. Ale opravdu mi to ani trochu nesedlo. Několikrát jsem se musela do popředí vracet a pak už ve mě převládala jen myšlenka dojít do cíle.

Co všechno jste měli dnes proti vedru vymyšlené?

Já nechci být sprostá, ale bylo docela na hov.., že kolem občerstvovačky bylo tolik lidí. Vzít si tam vodu pak bylo docela obtížné. Strategii jsem měla proti vedru jedinou, prostě furt pít a furt se chladit, ať už houbičkama, ručníkem, pitím, vším možným.

Dařilo se to?

Vzala jsem si vodu opravdu každé kolo, jen jednou mi to nevyšlo. Spořádala jsem i dva gely, což je u mne docela neobvyklé, většinou chodím na jeden nebo na žádný. Snažila jsem se pro dobrý výsledek udělat maximum, šla jsem do maxima, ale bohužel...

Kdy jste ucítila, že s vedoucí skupinou nedokážete držet tempo? Až na osmém kilometru?

Od začátku jsem cítila, že to není úplně ono, ale to jsem klukům říkala už po zdejším tréninku, že mám v tom vedru takové pocity. Patrik (Šorm, přítel) i trenér mě tehdy uklidňovali, že takhle špatně se půjde všem. Jenže já jsem pak od začátku závodu cítila, že to je pro mě těžší než pro ně. Na osmém kilometru jsem si pomyslela. A je vymalováno. Ale snažila jsem se i pak držet.

Přepadaly vás i myšlenky vzdát?

Lhala bych, kdybych řekla, že ne, protože čelo bylo docela rychle pryč. Byla jsem připravená i na variantu, že půjdu zezadu, ale já se prostě cítila úplně strašně. Viděla jsem, že horko je každému, jenže tady bylo doslova šílené dusno. Nemůžu mluvit ani teď.

Prožívala jste tedy na trati velkou krizi?

Byla velká, moc velká, protože jsem se furt propadala (až do třetí desítky). Pořád jsem se snažila vrátit do závodu, ale naopak jsem furt zpomalovala. Pak jsem se snad nějak chytla, ale pořád jsem měla před očima jen to, abych došla od jednoho pití k druhému a pak zase k dalšímu. Vůbec si nepamatuju devátý až třináctý kilometr.

Tu část závodu máte v mysli v mlze?

Prostě jsem uviděla, že mám najednou na tabuli o tři kolečka míň. Což se může zdát jako dobrá věc, ale já vůbec nevěděla, kolik mi jich ještě zbývá. Pak jsem to zjistila a bojovala jsem dál o každý metr.

Fanoušků jste u trati měla spoustu. Vlévali do vás alespoň kousek energie?

Vytvořili mi skvělou atmosféru. Nebýt těch lidí, co mě přišli z týmu podpořit, přítele, maséra a dalších, asi bych to nedala. Toho si strašně vážím, protože jsem je slyšela celý okruh.

Už jste někdy zažila na trati podobné vyčerpání?

Asi ne.

Před cílem jste měla zavřené oči.

Já když nemůžu, tak se zakřečuju a zavřu je, mám problém s mimikou. Ale viděla jsem před sebe.



Číňanka Liou Chung (vpravo) se raduje z titulu mistryně světa v chůzi na 20 km. Vlevo její stříbrná krajanka Čchie-jang Šen-ťie.

Za cílem jste se pak sotva držela na nohou.

Řekl to hezky Víťa Müller, že při mistrovství světa už to člověk tahá z paty. Já se to dnes opravdu snažila vytáhnout. Viděla jsem, že skupina přede mnou není daleko, ale nebyly síly, abych je došla dřív. Poslední kilák jsem tam potom nechala úplně všechno a podařilo se mi aspoň trochu jejich umístění zlepšit.

Jste navzdory veškeré bolesti i zklamání svým způsobem také hrdá, že jste dvacítku v tomhle stavu dokončila?

Asi jo, protože jsem ji nedokončila v Pekingu před dvěma lety. Byla jsem už i sedmá a osmá na světě, ale tady jsem brzy pochopila, že sedmá ani osmá už asi nebudu. Říkala jsem si tedy, že závod aspoň za každou cenu musím doválčit až do cíle.

Za rok na hrách v Tokiu mohou panovat podobné podmínky.

Nejspíš ano. I když si troufám říci, že když jsem závodila v Číně a trénovala v Tokiu, tak podle mých vzpomínek to tam bylo úplně jiné a vzduch nebyl tak těžký. Ale pokud bude, byla to dnes dobrá příprava.