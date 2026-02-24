Dorazí vysněný Kovacs! Nehvizdy se těší na hvězdné koulaře, raději přikoupily maso

Autor:
  15:25
Během úterní tiskové konference ještě ve Sportovní hale v Nehvizdech panoval klid, a když koulaři odpovídali na dotazy, ani nemuseli zvyšovat hlas. Ve středu se ale vše změní. Organizátoři čekají plnou kapacitu, pořádný rachot a bouřlivou atmosféru. Právě ta činí mítink Hvězdy v Nehvizdech výjimečným. „Všichni mi říkají, že taková nikde jinde není. Jsem zvědavý,“ vyhlíží hvězdný Joe Kovacs.
Joe Kovacs po výhře ve finále Diamantové ligy v Curychu

Joe Kovacs po výhře ve finále Diamantové ligy v Curychu | foto: AP

19 fotografií

Právě šestatřicetiletý Američan je největším lákadlem letošního devátého ročníku.

Ve sbírce má tři stříbra z olympijských her, dva tituly mistra světa, z této akce celkem pět medailí a tři trofeje pro vítěze Diamantové ligy.

Osobním rekordem 23,23 metru se nachází na druhém místě historických tabulek.

Je naprostou ikonou koulařského světa.

A pro organizátory mítinku představoval dlouhé roky sen. „Když jsme před devíti lety mítink zakládali, vždycky jsem tu chtěl mít Joea. Fandil jsem mu, a když jsem ho viděl závodit třeba v Ostravě, připadal mi jako hrozný sympaťák,“ říká ředitel Tomáš Vojtek. „Už třikrát nám to málem vyšlo, jenže jednou byl zraněný, pak zasáhl covid a potřetí zas nemohl kvůli radostnými okolnostem – zrovna se narodily děti, dvojčata, takže jen poslal krásnou omluvenku.“

Americký koulař Joe Kovacs počtvrté ovládl Diamantovou ligu.

Do Nehvizd tak dorazil až letos. Na tiskové konferenci hýřil dobrou náladou, pozdravil se s dalšími slavnými koulaři Italem Leonardem Fabbrim, Jamajčanem Rajindrou Campbellem či Kanaďankou Sarah Mittonovou. Pak se rozhlédl po malé hale a všiml si na stropě vytaženého basketbalového koše.

„Tak na něj budu mířit,“ zasmál se americký sympaťák. „Pokud ho trefím, poletí to tak na pětadvacet metrů. Ale těším se. Doufám, že předvedeme velkou show.“

Největší hvězdy jsou pohodáři

Ani letos tedy dlouho nebylo jasné, zda skutečně dorazí.

„Seběhlo se to všechno dost narychlo,“ popisuje ředitel mítinku Vojtek. „Oslovili jsme ho už před půl rokem, abychom případně mohli na jeho účast zaměřit finance, ale nejdřív jsme byli odmítnuti. Tak jsme zase zatlačili slzu. Jenže pak jsme viděli, že se bude v únoru pohybovat v Evropě, protože chce startovat na halovém mistrovství světa v Toruni. Tak jsme ho vyzkoušeli znovu. A vyšlo to!“

Znovu třetí. Koulař Staněk na Italy nevyzrál ani na mítinku v Nehvizdech

Kovacs ještě v neděli závodil v Polsku, na konci týdne už musí být zpátky v zámoří na americké kvalifikaci. Aby ho čeští organizátoři přilákali, zajistili mu kompletní dopravu. Nejen po Česku, ale zároveň i přesun do Spojených států.

„Aby mu stačilo v počítači kliknout na enter a mohl letět,“ popisuje Vojtek.

Jinak ale žádné speciální požadavky neměl. Sehnali mu ubytování na statku kousek od Nehvizd, kde v minulosti bydlel třeba Novozélanďan Tom Walsh.

Ital Leonardo Fabbri během finále koule na mistrovství Evropy v Římě.

„Máme zkušenost, že čím větší hvězda, tím větší pohodář,“ líčí ředitel. „Naopak někteří, kteří takovými hvězdami nejsou, bývají náročnější.“

Jediné, na co musí dávat pozor, je, aby pro koulaře zajistili dostatek jídla a těžké kotouče v posilovně.

Národní program 9. ročníku mítinku Hvězdy v Nehvizdech začíná ve středu už od 12:30, hlavní mezinárodní program vypukne slavnostním zahájením v 17:00. Kromě sledovaného klání koulařů se v akci představí i výškaři, mezi ženami nebude chybět Michaela Hrubá.

„Víme o tom, ale jídlo stejně skoro nikdy nestačí. V pondělí třeba Rajindra Campbell snědl asi sedm večeří, tak jsme rychle dodělávali další, aby zbylo i na výškaře,“ usmál se Vojtek. „A pak ty kotouče. Koulaři se naučili, že po mítinku u nás ještě dlouho zůstávají. Mají tu klid, mohou dobře trénovat, třeba Sarah tu zůstávala i měsíc. Což nás těší, jen to znamená, že musíme shánět kotouče po celých Nehvizdech, aby jim to stačilo.“

A co do Čech dostat Crousera?

Tohle malé úsilí se ale za návštěvu takových hvězd samozřejmě vyplatí. Čekají se daleké hody. Kovacs by se poprvé letos rád dostal za 22 metrů. Organizátoři počítají s tím, že stejně jako loni nedokážou uspokojit všechny fanoušky a někteří se do haly nedostanou.

„Atmosféra je u nás vážně výjimečná. Nehvizďáci i okolní řeší celý rok, kdo zase přijede. Děti si o tom ve škole povídají měsíce dopředu,“ říká ředitel mítinku. „Už máme vizi, že až se postaví větší hala, hned se přesuneme, abychom sem mohli dostat víc zájemců. Taky bychom chtěli zařadit i soutěž tyčkařů a chtěli bychom časem požádat o úroveň zlatého mítinku.“

Američtí koulaři Ryan Crouser (vpravo) a Joe Kovacs slaví zisk medailí na MS v Budapešti.

Tím by se třeba otevřely dveře ještě větší koulařské hvězdě, americkému světovému rekordmanovi Ryanu Crouserovi, který už si zazávodil například na ostravské Zlaté tretře.

„To už je vyšší dívčí a nevím, jestli by to bylo reálné,“ usměje se Vojtek. „Finance nehrají takovou roli, horší je ho dostat z Ameriky. On totiž v zimě do Evropy nejezdí. Ale zkusíme to. Příští ročník je desátý, tak by to bylo úžasné.“

Třeba mu akci po své středeční premiéře bude doporučovat i Kovacs.

Vstoupit do diskuse
Výsledky

