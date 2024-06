On je snad mrtvý! Vstaň, Dorando, zkus ještě běžet. Přece nevyhraje Američan

Atletické soutěže na olympijských hrách 1908 toho dne vrcholí. Na stadionu ve White City se tísní 75 tisíc lidí, kteří byli svědky závěru maratonu. A podél trati? Údajně až milion diváků.

V předních řadách stadionu u cílové rovinky sedí také Sir Arthur Conan Doyle, tvůrce Sherlocka Holmese a příležitostně rovněž korespondent listu Daily Mail. „Zlákala mě nabídka skvělého místa,“ přizná později ve své autobiografii.

Je zde také britská královna Alexandra. Natolik ji nadchla symbolika maratónského běhu, že chtěla být svědkem jeho koncovky. Zároveň se ceremoniálně podílela i na startu závodu. Ten totiž proběhl tak, že poslala do Windsoru telegram Marii, tehdejší princezně z Walesu, jehož doručení se stalo signálem k vyslání nachystaných běžců na trať.

Pravda, místo startu i délka závodu byly jiné, než organizátoři původně hlásali.

Maraton měl podle jejich plánů začít na ulici před hradem Windsor. Pravidla olympijských her v oněch časech říkala, že závod má být „zhruba 40 kilometrů dlouhý“. Jenže londýnský Polytechnický klub, jemuž bylo pořádání maratonu na hrách svěřeno, přidal ještě zhruba dva kilometry, aby dosáhl 26 mil. K čemuž se přiznal teprve dva dny před startem.

Jenže ani tím to neskončilo.

Princezna z Walesu (jinak též babička budoucí královny Alžběty II.) si přála, aby se na start mohly dívat i její děti, a tak byla trasa prodloužena dovnitř do areálu hradu.

Konečné číslo znělo: 42 kilometrů a 195 metrů.

Tak kuriózně se zrodila vzdálenost, jež dodnes zůstává oficiální distancí maratónského běhu.

Vidíte tu světlici? Už se blíží

Telegram od královny dorazil do Windsoru ve 14:33 a princezna z Walesu vypustila 55 sportovců na trať obsypanou diváky. V Londýně na mohutném Olympijském stadionu se zatím dav bavil rozběhy na 110 metrů překážek mužů i skoky do vody, jelikož olympijský bazén byl na těchto hrách umístěn uvnitř atletického oválu.

Zhruba každých pět minut, po další uběhnuté míli čte hlasatel na stadionu jméno aktuálního lídra maratonu.

Nejprve je jím domácí Thomas Jack. Pak další Angličan Jack Price. A ve druhé polovině závodu Charles Hefferon. Ten vede ještě při průběhu stanovištěm u železničního přejezdu na 24. míli. Když tudy probíhá, je vypálena k nebi světlice, aby se diváci na stadionu dozvěděli: Už se blíží.

Hefferon se narodil v britském Newbury, ale reprezentuje Jižní Afriku, nový přírůstek Britského impéria. Když už tedy nemůže vyhrát žádný reprezentant Británie, tak ať je to raději Hefferon, pomyslí si většina diváků. V jejich myslích platí úvaha: Triumf Hefferona bude mnohem lepší, než aby zvítězil kterýkoli z dvanácti Američanů, jejichž tým už tu vyhrál tolik soutěží a navíc svými neustálými protesty vůči britským atletům si nezískal mnohé přátele.

Takové myšlenkové nastavení publika ovlivní, jak se klíčoví lidé budou chovat v nadcházejících minutách.

Hefferon si v průběhu závodu vypracoval náskok dokonce až čtyři minuty! Ale teď už mele z posledního. Dvě míle před cílem jej předstihuje Ital Dorando Pietri, 22letý italský cukrář. Potom se Jihoafričan propadá i za amerického stavebního dělníka Johnnyho Hayese.

Ve vedení běžící Pietri patřil před závodem mezi favority, Atletice se věnuje až od roku 1904, v němž se poprvé stal mistrem Itálie. Roku 1905 triumfoval v závodě na 30 kilometrů v Paříži. A na konci své vojenské služby, v roce 1907, získal italské tituly v bězích na 5000 a 20 000 metrů.

Z megafonu na stadionu zazní: „Běžci jsou na dohled!“ Nejsou uvedena žádná jména. Dav sleduje vrchol rampy u brány, kde se má objevit první vytrvalec. Funkcionáři a policisté cosi křičí a ukazují. A teď už běžec skutečně vbíhá na stadion! Dav bouří.

Ne, není to očekávaný Hefferon. Ani to není žádný vysoký atlet, jak snad někteří diváci čekali. Dav zahlédne malého tmavovlasého muže s bílým šátkem uvázaným na hlavě, v promočeném bílém triku a pytlovitých tmavých šortkách.

Ale co to? Pietri si není jistý, kam má běžet. Doklopýtá na škvárovou dráhu a trhaně se zapotácí jako loutka. Je na konci sil. Trpí silnou dehydratací. Vydává se po oválu v opačném směru, než jej rozhodčí usměrní.

Úsilí na samé hraně života

Snaží se běžet dál, ale takřka se zastavuje, vrávorá, padá. Leží na dráze. Lidé na tribunách zalapají po dechu. Někteří si dokonce myslí, že Pietri zemřel.

Italský běžec Dorando Pietri padnul během finiše olympijského maratonu vyčerpáním.

Přibíhají k němu Jack Andrew, ředitel závodu, a Michael Bulger z Irské amatérské atletické asociace, toho dne hlavní lékař soutěží. Zvedají ho na nohy. A tím ničí jeho naděje na úspěch.

O 50 let později nalezne Andrewova dcera zápisky svého zesnulého otce, v nichž o těchto okamžicích píše: „Když se Dorando dostal na trať, zavrávoral a po několika yardech spadl. Držel jsem případné pomocníky na uzdě, ale doktor Bulger mu chtěl jít na pomoc. Varoval jsem ho, že to bude mít podle pravidel za následek diskvalifikaci, ale on mi odpověděl, že ačkoliv já jsem šéfem závodu, musí mě obejít. Musel jsem pak Dorandovi držet nohy, zatímco on je masíroval.“

Pietri se poté znovu pokouší rozběhnout, ale na rovince protilehlé k cíli padá podruhé. „Malé nožičky šly nesouvisle, poháněny svrchovanou vůlí uvnitř,“ píše Doyle pro list Daily Mail.

Když se Ital dostane do zatáčky, s podlamujícími se nohami, dav zasténá lítostí a hrůzou, protože padá znovu. Opět se diváci obávají, že umírá. Ale znovu mu pomáhají vstát, opět se potácí vstříc cíli.

Ale jen pár yardů, než se zhroutí na vrcholu zatáčky.

Scénář se opakuje. Pietriho martyrium pokračuje, ujde pár metrů, znovu padá, na cílové rovince se pak sklátí k zemi počtvrté a popáté. Leží na zádech, netečný, podpíraný doktorem Bulgerem. Zdá se, že omdlel.

Ne, je stále při vědomí!

Italovou statečností je dojat i Arthur Conan Doyle. „Zašel až do samého extrému lidské odolnosti. Je to hrozné, a přesto fascinující, tento boj mezi vytyčeným cílem a naprosto vyčerpaným mužem,“ píše.

Pietriho předposlední pád se odehrál jen kousek od sedadla, kde spisovatel sedí. „Na shrbené postavě jsem zahlédl vyčerpanou, žlutou tvář, prosklené, bezvýrazné oči, dlouhé černé vlasy padající do čela. Je naprosto vyřízený, pomyslel jsem si,“ popisuje Doyle.

V tu chvíli vbíhá na stadion druhý maratonec. Na hrudi má hvězdy a pruhy. Johnny Hayes. Američan! Ten přece nemůže vyhrát!

A tak pomocníci opět zvedají a podepírají malátného Pietriho. Ředitel závodu Andrew jej drží za pravé nadloktí, zatímco ve druhé ruce má obrovský megafon.

Mnohé zdroje tvrdí, že jedním z mužů, kteří Pietrimu pomáhali do cíle, byl také Doyle. Ten však podle zjištění historika Rogera Robinsona zůstal na tribuně a jen pozoroval dění před sebou.

Sledoval, jak je Ital doslova dotlačen přes cílovou čáru.

Protíná ji ve chvíli, kdy elegantně běžící Hayes, jenž si předtím skvěle naplánoval pravidelné tempo, je už v zatáčce před cílovou rovinkou.

Andrew megafonem prohlásí Pietriho za vítěze maratónského běhu.

Zůstane jim však jen krátce.

Hayes přibíhá do cíle druhý... načež americká výprava okamžitě podává protest proti Pietrimu za přijetí nepovolené pomoci. Ten je rozhodčími nevyhnutelně přijat. Pietriho diskvalifikují, k obrovské nelibosti diváků, kteří z velké části nevědí o existenci takového pravidla.

Italský časopis Sport Illustrato označí verdikt za „drakonický a nelítostný“.

Také britské královně Alexandře je Pietriho neskutečně líto. „Ten muž musí dostat nějakou odměnu za svůj výkon,“ prohlašuje. Během závěrečného ceremoniálu mu tedy předává malý stříbrný pohár.

Britská královna Alexandra, manželka krále Eduarda VII., předává Pietrimu pozlacený stříbrný pohár.

Doyle zakládá ve prospěch Pietriho sbírku mezi čtenáři Daily Mailu. „Jsem si jistý, že žádná malicherná osobní kompenzace nemůže Doranda v nejmenším utěšit za prohru, která vyplývá z jeho diskvalifikace,“ píše. „Přesto jsem si zároveň jist, že mnozí, kteří viděli jeho skvělé úsilí na stadionu, to úsilí, které ho dohnalo až na samou hranu jeho života, by rádi cítili, že si odnáší nějaký suvenýr od svých obdivovatelů v Anglii.“

Ve sbírce se vybere 300 liber.

Brzy jich však Pietri vydělá mnohem víc.

Jak pobláznit New York a Ameriku

Závod, z nějž byl diskvalifikován, mu změní život. Stává se slavným a vyhledávaným mužem. O dva měsíce později nastupuje v Southamptonu na loď do New Yorku, kde byl vyzván k odvetnému závodu s Hayesem v Madison Square Garden.

V legendární hale běží ti dva maratónskou vzdálenost v podobě 262 kol na kryté dráze, v atmosféře plné prachu a tabákového kouře, sledováni 20 tisíci fanoušky na vyprodaných tribunách. A to ještě dalších 10 tisíc zklamaných, na něž nevybyly vstupenky, zůstalo venku.

Pietri jasně vítězí!

„Byl to nejvelkolepější běžecký závod, jaký kdy New York zažil,“ píše deník New York Times. Místní umělec Irving Berlin o něm dokonce složí píseň.

Brzy se k věhlasnému duu přidávají další vytrvalci, Američan Longboat a Angličan Shrubb, společné uspořádají závodní turné napříč Spojenými státy. Maratonská mánie se dočasně proměňuje ve výnosný americký showbyznys.

Pietri se z běhajícího cukráře stává atletickým profesionálem. Během následujících tří let absolvuje 46 závodů a vydělá si tím 200 tisíc liber. Naposledy závodí v Göteborgu v roce 1911. Načež si s bratrem otevře hotel v rodném městě Carpi. Později se přestěhuje do San Rema, kde se stává majitelem garáží.

Jeho strhující sportovní příběh má však i temnou stránku. Z Pietriho se stává také oddaný stoupenec Mussoliniho fašistů, aktivně se účastní akcí fašistické buňky ve svém městě.

Když v roce 1942 v 56 letech umírá, je pohřben, jak si výslovně přál, v černé košili, jednom z nejznámějších symbolů fašismu. Mussoliniho režim jej oslavuje jako hrdinu.

V roce 2008, sto let poté, co byl na londýnském stadionu dotlačen do cíle, mu v centru Carpi odhalí obří sochu.

Na jejím podstavci je nápis: Dorando vítěz.

Nevyhrál olympiádu. Ale právě jeho příběh způsobil, že maratónský běh se postupně stal celosvětovým fenoménem. S ním jako by vyhrál celý maraton.