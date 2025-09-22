Jeden z hlavních favoritů rozhodl o obhajobě titulu z Budapešti 2023 až v poslední sérii, v níž se dostal na 70,47 metru.
Předčil do té doby vedoucího Mykolase Aleknu z Litvy (67,84), třetí místo senzačně obsadil Alex Rose (66,96), který získal první světovou atletickou medaili pro ostrovní stát Samoa.
Vzhledem k dešti, který diskařům připravil dlouhé zpoždění, byla jejich soutěž úplně poslední na celém tokijském šampionátu a měla tu výsadu, že na stadionu probíhala zcela osamocená.
Ale závodníci by toto privilegium jistě radši vyměnili za to, kdyby měli příznivější podmínky.
Před deštěm se nejprve schovávali pod deštníky, pak čekali v útrobách stadionu, až liják pomine. Pořadatelé se mezitím snažili sektor vysušit, ale navzdory jejich úsilí povrch pořád klouzal.
Němec Mika Sosna ve snaze najít v mokrém kruhu lepší oporu dokonce sundal tretry a házel v ponožkách. Moc mu to ale nepomohlo a skončil předposlední.
Nicméně Stahl se s nepřízní počasí popasoval výborně.
„Tohle bylo mé první deštivé mistrovství v životě. Snažil jsem se soustředit, jak nejvíc to šlo, a nevzdávat se. Někdy se stává, že soutěž nabere zpoždění,“ popisoval.
Od druhé do páté série přitom vedl jeho konkurent Alekna, ale 33letý Švéd, jenž v Tokiu ovládl už olympijské hry před čtyřmi lety, se závěrečným pokusem vzepjal a ukořistil zlato.
„Sebral jsem všechnu svou energii a připravil se na ten poslední hod i mentálně.“
|
Další rekord Kratochvílové překonán. Hrubá je 12., desetibojaři mimo desítku
Alekna stříbrný stupínek bral jako úspěch a překvapení soutěže Rose byl z bronzu nadšený.
Naopak čtvrtý Australan Matthew Denny jen těžko vstřebával zklamání. Při svém prvním hodu uklouzl a podvrtnul si kotník, což byl impuls pro organizátory, aby soutěž poprvé přerušili.
A přestože ještě po čtvrté sérii okupoval bronzovou příčku, nakonec se před něj dostal Rose a on odcházel bez medaile. „Je to opravdu velmi těžké. Pro takové momenty dřete celý život, takže když to nevyjde, je to opravdu na nic,“ říkal třetí muž loňských olympijských her před reportéry.
Chvíli předtím se na stadionu v slzách objímal se svou ženou. Podmínky označil za nejhorší, ve kterých kdy závodil, hovořil o noční můře. Potěšilo ho alespoň to, že vyvázl bez zranění.
Vyslovil také myšlenku, která se v hlavě honila nejspíš všem diskařům, tedy zda by soutěž nešla přeložit na další den. Jenže vzhledem k tomu, že šlo o poslední den celého šampionátu, nebylo to možné.
A tak mělo mistrovství v Tokiu propršenou tečku.