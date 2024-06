Překážkářka Bolová začala na Diamantové lize ve Stockholmu vítězně

Muži

100 m (vítr -1,0 m/s): 1. Eseme (Kamerun) 10,16, 2. King (USA) 10,18, 3. Ali (It.) 10,19.

800 m: 1. Sedžatí (Alž.) 1:43,23, 2. Hoppel (USA) 1:44,29, 3. Masalela (Botsw.) 1:44,44.

3000 m: 1. Nordas (Nor.) 7:33,49, 2. Lobalu (Švýc.) 7:33,68, 3. Grijalva (Guat.) 7:33,96.

400 m př.: 1. Dos Santos (Braz.) 47,01, 2. McMaster (Brit. Pan. ostr.) 48,05, 3. Allen (USA) 48,12.

3000 m př.: 1. L. Girma 8:01,63, 2. Firewu (oba Et.) 8:05,78, 3. Džinauí (Tun.) 8:10,41.

Tyč: 1. Duplantis (Švéd.) 600, 2. Kendricks 590, 3. Lightfoot (oba USA) 580.

Disk: 1. Alekna (Lit.) 68,64, 2. Denny (Austr.) 66,75, 3. Stahl (Švéd.) 66,10.

Ženy

100 m (-0,8 m/s): 1. Bassová Bittayeová (Gamb.) 11,15, 2. Ta Louová-Smithová (Pobř. slon.) 11,16, 3. Brownová (USA) 11,18.

200 m (-2,0 m/s): 1. Jacksonová (Jam.) 22,69, 2. Henrikssonová (Švéd.) 22,89, 3. Huntová (Brit.) 22,92.

1500 m: 1. Muirová (Brit.) 3:57,99, 2. Jebitoková (Keňa) 3:58,88, 3. Griffithová (Austr.) 3:59,17.

400 m př.: 1. Bolová (Niz.) 53,07, 2. Claytonová 53,78, 3. Knightová (obě Jam.) 54,62.

Výška: 1. Mahučichová (Ukr.) 200, 2. Onnenová (Něm.), 3. Geraščenková (Ukr.) obě 194.

Trojskok: 1. Pérezová (Kuba) 14,67, 2. Rickettsová (Jam.) 14,40, 3. Lafondová (Dominika) 14,26.

Koule: 1. Jacksonová (USA) 20,00, 2. Mittonová (Kan.) 19,98, 3. Schilderová (Niz.) 19,08.