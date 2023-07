Duplantis „na vodě“ ve Stockholmu přeskočil 605 cm, rekord mu odolal

Mítink atletické Diamantové ligy ve Stockholmu Muži

100 m (vítr +1,0 m/s): 1. Simbine (JAR) 10,03, 2. Prescod (Brit.) 10,14, 3. Hartmann (Něm.) 10,23.

400 m: 1. Nene (JAR) 45,30, 2. Bamidele (Nig.) 45,48, 3. Hudson-Smith (Brit.) 45,57.

800 m: 1. Sedjati (Alž.) 1:44,59, 2. Ordoňéz (Šp.) 1:44,67, 3. Tual (Fr.) 1:44,85.

400 m př.: 1. Warholm (Nor.) 47,57, 2. McMaster (Brit. Pan. ostr.) 48,94, 3. Mägi (Est.) 49,04.

3000 m př.: 1. El Bakkali (Mar.) 8:09,84, 2. Wale 8:12,27, 3. Sime (oba Et.) 8:16,82.

Tyč: 1. Duplantis (Švéd.) 605, 2. Obiena (Fil.) 582, 3. Lillefosse (Nor.) 572.

Výška: 1. Kerr (N. Zél.) 224, 2. Carmoy (Belg.) 220, 3. Procenko (Ukr.) 216.

Disk: 1. Čeh (Slovin.) 69,83, 2. Stahl (Švéd.) 67,57, 3. Gudžius (Lit.) 67,19. Ženy

200 m (-0,6 m/s): 1. Neitaová 22,50, 2. Asherová-Smithová (obě Brit.) 22,58, 3. Bestuéová (Šp.) 22,59.

1500 m: 1. F. Hailuová 4:02,31, 2. Weltejiová 4:02,79, 3. Mesheshaová (všechny Et.) 4:03,01.

5000 m: 1. Chebetová (Keňa) 14:36,52, 2. L. Hailuová 14:38,06, 3. Eisaová (obě Et.) 14:40,02.

100 m př. (+0,9 m/s): 1. Amusanová (Nig.) 12,52, 2. Lavinová (Ir.) 12,73, 3. Skrzysowská (Pol.) 12,78.

Dálka: 1. Iapichinová (It.) 669, 2. Mihambová (Něm.) 666, 3. Vuletaová (Srb.) 658.

Disk: 1. Perkovičová (Chorv.) 64,49, 2. Van Klinkenová (Niz.) 62,96, 3. Pudenzová (Něm.) 62,33. Další výsledky

Muži

3000 m: 1. Danielsson 7:39,70, 2. Almgren (oba Švéd.) 7:40,01, 3. Gressier (Fr.) 7:40,21. Ženy

800 m: 1. Meseleová (Et.) 2:00,05, 2. Määtänenová (Fin.) 2:01,50, 3. Krolová (Ukr.) 2:01,56.

Koule: 1. Thomasová-Doddová (Jam.) 19,04, 2. Schilderová (Niz.) 19,03, 3. Roosová (Švéd.) 18,75.