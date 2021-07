Bolová ve Stockholmu atakovala evropský rekord, Duplantis pokořil šest metrů

Mítink Diamantové ligy ve Stockholmu Muži:

100 m (vítr -0,8 m/s): 1. Baker (USA) 10,03, 2. Jacobs (It.) 10,05, 3. Ujah (Brit.) 10,10.

400 m: 1. James (Gren.) 44,63, 2. Lendore (Trin.) 44,73, 3. Bonevacia (Niz.) 44,80.

800 m: 1. Rotich (Keňa) 1:43,84, 2. Arop (Kan.) 1:44,00, 3. Giles (Brit.) 1:44,05.

1500 m: 1. Cheruiyot (Keňa) 3:32,30, 2. Fontes (Šp.) 3:33,27, 3. Kwemoi (Keňa) 3:33,53.

400 m př.: 1. Dos Santos (Braz.) 47,34, 2. Copello (Tur.) 48,19, 3. Mowatt (Jam.) 48,75.

Tyč: 1. Duplantis (Švéd.) 602, 2. Kendricks (USA) 592, 3. R. Lavillenie (Fr.) 592.

Dálka: 1. Gayle (Jam.) 855 (vítr +2,3 m/s), 2. Echevarría (Kuba) 829, 3. Montler (Švéd.) 823.

Disk: 1. Stahl (Švéd.) 68,84, 2. Čeh (Slovin.) 66,62, 3. Gudzius (Lit.) 66,97. Ženy:

200 m (-0,4 m/s): 1. Jacksonová (Jam.) 22,10, 2. Ta Louová (Pobř. sl.) 22,36, 3. Masilingiová (Nam.) 22,65.

800 m: 1. Almanzaová (Kuba) 1:56,28, 2. Gouleová (Jam.) 1:56,44, 3. Graceová (USA) 1:57,36.

400 m př.: 1. Bolová (Niz.) 52,37, 2. Littleová (USA) 52,39, 3. Ryžykovová (Ukr.) 52,96.

3000 m př.: 1. Kiyengová (Keňa) 9:04,34, 2. Krauseová (Něm.) 9:09,13, 3. Chepkoechová (Keňa) 9:10,52.

Výška: 1. Mahučichová (Ukr.) 203, 2. McDermottová (Austr.), 3. Pattersonová (obě Austr.) 196.

Dálka: 1. Španovičová (Srb.) 688, 2. Mihambová (Něm.) 702 (vítr +2,6 m/s), 3. Bechová-Romančuková (Ukr.) 679.

Koule: 1. Adamsová (N. Zél.) 19,26, 2. Dongmová (Portug.) 19,05, 3. Ewenová (USA) 19,04. Další výsledky:

Muži:

110 m př. (+0,8 m/s): 1. Smet (Niz.) 13,59, ...4. Svoboda (ČR) 13,77

3000 m př.: 1. Firewu (Et.) 8:20,27.

Ženy:

100 m (-1,3 m/s): 1. Whiteová (USA) 11,23

1500 m: 1. Weltejiová (Et.) 4:00,68

Tyč: 1. Knorozová (Rus.) 471 Pozn.: O pořadí v některých technických disciplínách rozhodl výkon ve finálové sérii.