Olympijská vítězka Muová zahájila v Římě sezonu nejrychlejší osmistovkou roku

Závod Diamantové ligy v Římě Muži

100 m (vítr -0,2 m/s): 1. Kerley 9,92, 2. King 10,14, 3. Charleston (všichni USA) 10,17.

400 m: 1. James (Gren.) 44,54, 2. Norwood 44,81, 3. Cherry (oba USA) 45,24.

5000 m: 1. Kimeli 12:46,33, 2. Krop (oba Keňa) 12:46,79, 3. Kejelcha (Et.) 12:52,10.

3000 m př.: 1. Girma (Et.) 7:59,23, 2. Kibiwot (Keňa) 8:06,73, 3. Wale (Et.) 8:06,74.

Výška: 1. Harrison (USA), 2. Kobielski (Pol.) oba 227, 3. Tamberi (It.) 224.

Koule: 1. Kovacs (USA) 21,85, 2. Mihaljevič (Chorv.), 3. Bukowiecki (Pol.) oba 21,18.

Disk: 1. Čeh (Slovin.) 70,72, 2. Weisshaidinger (Rak.) 68,30, 3. Stahl (Švéd.) 65,87. Ženy

200 m (+1,3 m/s): 1. Jacksonová 21,91, 2. Thompsonová-Herahová (obě Jam.) 22,25, 3. Asherová-Smithová (Brit.) 22,27.

800 m: 1. Muová (USA) 1:57,01, 2. Lamoteová (Fr.) 1:58,48, 3. Bellóová (It.) 1:58,97.

1500 m: 1. Mesheshaová 4:03,79, 2. Embayeová (obě Et.) 4:04,53, 3. Muirová (Brit.) 4:04,93.

100 m př. (+0,1 m/s): 1. Camachová-Quinnová (Portor.) 12,37, 2. Andersonová (Jam.) 12,50, 3. Aliová (USA) 12,71.

400 m př.: 1. Bolová (Niz.) 53,02, 2. Russellová (Jam.) 54,18, 3. Ryžykovová (Ukr.) 54,50.

Tyč: 1. Morrisová (USA) 481, 2. Bruniová (It.) a Bradshawová (Brit.) obě 460.

Dálka: 1. Bechová-Romančuková (Ukr.) 685, 2. Mihambová (Něm.) 679, 3. Burksová (USA) 677. Další disciplína

Muži

200 m (-0,1 m/s): 1. Bednarek (USA) 20,01, 2. Adams (JAR) 20,33, 3. Tortu (It.) 20,40.