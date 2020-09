Skvělý překážkář Warholm vyhrál i v Římě, Malíková byla pátá

Mítink atletické Diamantové ligy v Římě Muži

100 m (vítr +0,3 m/s): 1. Simbine (JAR) 9,96, 2. Cissé (Pobř. slon.) 10,04, 3. Tortu (It.) 10,09.

400 m: 1. Scotti (It.) 45,21, 2. Karam (Kuvajt) 45,25, 3. Zalewski (Pol.) 45,48.

3000 m: 1. Kiplimo (Uganda) 7:26,64, 2. J. Ingebrigtsen (Nor.) 7:27,05, 3. McSweyn (Austr.) 7:28,02.

110 m př. (+0,1 m/s): 1. Pozzi (Brit.) 13,15, 2. Mallet 13,23, 3. Crittenden (oba USA) 13,31.

400 m př.: 1. Warholm (Nor.) 47,07, 2. Vaillant (Fr.) 48,69, 3. Mägi (Est.) 48,72.

Výška: 1. Procenko (Ukr.) 230, 2. Tamberi 227, 3. Sottile (oba It.) 218.

Tyč: 1. Duplantis (Švéd.) 615 - venkovní světový rekord, 2. Broeders (Belg.), 3. Obiena (Fil.) oba 580.

Koule: 1. Ponzio 21,09, 2. Otterdahl (oba USA) 20,85, 3. Fabbri (It.) 20,69. Ženy

100 m (+0,2 m/s): 1. Thompsonová-Herahová (Jam.) 10,85, 2. Hobbsová (USA) 11,12, 3. Ta Louová (Pobř. slon.) 11,14.

400 m: 1. Klaverová (Niz.) 50,98, 2. Serksnieneová (Lit.) 51,80, 3. Šwietá-Erseticová (Pol.) 51,94, ...5. Malíková (ČR) 52,17.

800 m: 1. Reekieová (Brit.) 1:59,76, 2. Hynneová (Nor.) 2:00,24, 3. Muirová (Brit.) 2:00,49.

100 m př. (+0,1 m/s): 1. Visserová (Niz.) 12,72, 2. Bogliolová (It.) 12,83, 3. Chadwicková (USA) 12,89.

400 m př.: 1. Bolová (Niz.) 53,90, 2. Ryžykovová 54,54, 3. Tkačuková (obě Ukr.) 54,93.

Výška: 1. Levčenková 198, 2. Mahučichová (obě Ukr.), 3. McDermottová (Austr.) obě 195.