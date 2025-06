Mítink atletické Diamantové ligy v Římě Muži:

100 m (vítr +1,1 m/s): 1. Bromell (USA) 9,84, 2. Eseme (Kamer.) 9,99, 3. Omayala (Keňa) 10,01. 400 m: 1. Hall (USA) 44,22, 2. Nene (JAR) 44,23, 3. Kebinatshipi (Botsw.) 44,51. 1500 m: 1. Habz (Fr.) 3:29,72, 2. T. Cheruiyot (Keňa) 3:29,75, 3. Essají (Mar.) 3:30,74. 110 m př. (+0,3 m/s): 1. Joseph (Švýc.), 2. Tinch oba 13,14, 3. Beard (oba USA) 13,28 Výška: 1. U Sang-hjo (Korea) 232, 2. Doroščuk (Ukr.) 230, 3. Beckford (Jam.) 226, ...8. Štefela (ČR) 220. Dálka: 1. Adcock (Austr.) 834, 2. Furlani (It.) 813, 3. Tentoglu (Řec.) 810. Koule: 1. Walsh (N. Zél.) 21,89, 2. Weir (It.) 21,67, 3. Campbell (Jam.) 21,64. Ženy:

200 m (+0,8 m/s): 1. Battleová (USA) 22,53, 2. Huntová (Brit.) 22,67, 3. Ta Louová-Smithová (Pobř. slon.) 22,75. 1500 m: 1. Healyová (Ir.) 3:59,17, 2. Billingsová 3:59,24, 3. Caldwellová (obě Austr.) 3:59,32. 5000 m: 1. Chebetová (Keňa) 14:03,69, 2. Hailuová (Et.) 14:19,33, 3. Battoclettiová (It.) 14:23,15. 400 m př.: 1. Knightová (Jam.) 53,67, 2. Folorunsová (It.) 54,21, 3. Claytonová (Jam.) 54,31. Tyč: 1. Morrisová (USA) 480, 2. Bruniová (It.) a Leonová (USA) obě 465, 4. mj. Švábíková (ČR) 450. Trojskok: 1. Rickettsová (Jam.) 14,64, 2. Pérezová (Kuba) 14,46, 3. Lafondová (Dominika) 14,30. Disk: 1. Allmanová (USA) 69,21, 2. Pérezová (Kuba) 66,63, 3. Van Klinkenová (Niz.) 65,77.