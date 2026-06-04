Vadlejch se v Diamantové lize dál trápí. V Římě byla daleko za nejlepšími i Švábíková

Úřadující mistr Evropy Vadlejch na úvod sezony v Tokiu vyhrál výkonem za 85 metrů, ale od té doby na dvou soutěžích nepřehodil 80 metrů. V Římě měl vyrovnanou sérii v rozmezí osmi centimetrů, která ale byla daleko za nejlepšími. Ve srovnání s nedělním závodem v Rabatu se zlepšil jen o 53 centimetrů.
Třiadvacetiletý Pathirage se stal 28. oštěpařem v historii, který překonal 90 metrů. Výkonem ze druhé série se zařadil na osmé místo tabulek.
Ve vyrovnaném souboji o druhé místo byl nejlepší Grenaďan Anderson Peters (83,91) před Američanem Curtisem Thompsonem (83,89) a reprezentantem Trinidadu a Tobaga Keshornem Walcottem (83,45).
Česká rekordmanka Švábíková, jejíž přípravu na letní sezonu zkomplikovalo zranění kotníku, se v premiérovém letošním startu pod širým nebem trápila už na základní výšce 430. Napotřetí ji zdolala a pak napoprvé uspěla na 445. Na další postupné výšce 460 už třikrát shodila. Soutěž tyčkařek ještě pokračuje.