El Bakkali zaběhl doma v Rabatu nejrychlejší steeple za jedenáct let

Mítink Diamantové ligy v Rabatu Muži:

100 m (vítr +0,1 m/s): 1. Kerley (USA) 9,94, 2. Simbine (JAR) 9,99, 3. Omanyala (Keňa) 10,05.

400 m: 1. Gardiner (Bah.) 44,70, 2. Norwood (USA) 45,11, 3. McDonald (Jam.) 45,55.

800 m: 1. Wanyonyi 1:44,36, 2. Kinyamal (oba Keňa) 1:44,73, 3. Robert (Fr.) 1:45,04.

1500 m: 1. J. Ingebrigtsen (Nor.) 3:32,59, 2. Nuguse (USA) 3:33,02, 3. Hoare (Austr.) 3:33,39.

110 m př. (-1,3 m/s): 1. Broadbell (Jam.) 13,08, 2. Holloway (USA) 13,12, 3. Parchment (Jam.) 13,24.

3000 m př.: 1. El Bakkali (Mar.) 7:56,68, 2. Wale (Et.) 8:05,15, 3. Kibiwot (Keňa) 8:05,51.

Disk: 1. Čeh (Slovin.) 70,32, 2. Stahl (Švéd.) 69,21, 3. Gudžius (Lit.) 66,04. Ženy:

200 m (+0,8 m/s): 1. Jacksonová (Jam.) 21,98, 2. Strachanová (Bah.) 22,15, 3. Davisová (USA) 22,30.

800 m: 1. Moraaová (Keňa) 1:58,72, 2. Bissetová (Austr.) 2:00,11, 3. Hurtaová-Kleckerová (USA) 2:00,62.

1500 m: 1. Tsegayová 3:54,03, 2. Hailuová 3:57,65, 3. Haylomová (všechny Et.) 3:57,66.

400 m př.: 1. Littleová (USA) 53,95, 2. Claytonová 54,15, 3. Salmonová (obě Jam.) 54,42.

Výška: 1. Mahučichová 201, 2. Geraščenková (obě Ukr.) 191, 3. Dubovická (Kaz.) 187.

Trojskok: 1. Pérezová Hernándezová (Kuba) 14,84, 2. Bechová-Romančuková (Ukr.) 14,65, 3. Rickettsová (Jam.) 14,53.

Koule: 1. Dongmová (Portug.) 19,28, 2. Schilderová (Niz.) 18,85, 3. Woodardová (USA) 18,65.