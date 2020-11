Kdyby covid nebyl. V programu Diamantové ligy atletů je třináct mítinků

13:11

Světová atletika představila plán, jak by měl vypadat kalendář Diamantové ligy, pokud by nedošlo ke koronavirovým škrtům. Seriál by příští rok začal 23. května v Rabatu a vyvrcholil 8. a 9. září v Curychu. Konat by se mělo třináct mítinků a dvoudenní finále s rozdělováním diamantových trofejí.